Eseguito un arresto per furto aggravato a Como. Un uomo di 55 anni, originario del Burkina Faso e residente in città, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a sottrarre merce per un valore di 400 euro da un supermercato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri in via P. Paoli, dove il responsabile è stato bloccato dalla vigilanza e successivamente consegnato agli agenti.

La dinamica dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 15.00 di ieri. Una volante è stata inviata presso un supermercato di via P. Paoli, a seguito di una segnalazione di furto. All’arrivo, gli agenti hanno trovato il 55enne già fermato dal personale di sicurezza, che aveva notato l’uomo aggirarsi tra gli scaffali e riempire uno zaino e una borsa con bottiglie di alcolici e salumi di valore.

Il modus operandi del ladro

L’addetto alla sicurezza ha riferito di aver osservato il sospetto mentre si muoveva tra i reparti, selezionando prodotti costosi. Dopo aver riempito i propri bagagli, l’uomo ha atteso che una cliente pagasse regolarmente la spesa e, approfittando dell’apertura dei tornelli, si è accodato a lei per uscire senza pagare la merce. Il valore complessivo degli articoli sottratti è stato stimato in circa 400 euro.

Restituzione della refurtiva e identificazione

La merce rubata è stata immediatamente restituita al supermercato. Gli agenti in servizio a Como hanno quindi accompagnato il 55enne in Questura, dove è stato identificato con precisione. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, regolare sul territorio italiano, aveva alle spalle una lunga serie di precedenti di polizia, molti dei quali per reati analoghi.

L’arresto e il processo per direttissima

Raccolta la denuncia da parte della proprietà del supermercato e considerata la recidiva, il 55enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’arresto, ha disposto il giudizio con rito direttissimo, fissando l’udienza per la mattina successiva alle 10.30.

IPA