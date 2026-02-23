55enne seleziona alcolici e salumi di pregio a Como e si accoda a una cliente per non pagare: arrestato
Un 55enne è stato arrestato a Como per furto aggravato dopo aver rubato alcolici e salumi per 400 euro da un supermercato.
Eseguito un arresto per furto aggravato a Como. Un uomo di 55 anni, originario del Burkina Faso e residente in città, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a sottrarre merce per un valore di 400 euro da un supermercato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri in via P. Paoli, dove il responsabile è stato bloccato dalla vigilanza e successivamente consegnato agli agenti.
La dinamica dell’arresto
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 15.00 di ieri. Una volante è stata inviata presso un supermercato di via P. Paoli, a seguito di una segnalazione di furto. All’arrivo, gli agenti hanno trovato il 55enne già fermato dal personale di sicurezza, che aveva notato l’uomo aggirarsi tra gli scaffali e riempire uno zaino e una borsa con bottiglie di alcolici e salumi di valore.
Il modus operandi del ladro
L’addetto alla sicurezza ha riferito di aver osservato il sospetto mentre si muoveva tra i reparti, selezionando prodotti costosi. Dopo aver riempito i propri bagagli, l’uomo ha atteso che una cliente pagasse regolarmente la spesa e, approfittando dell’apertura dei tornelli, si è accodato a lei per uscire senza pagare la merce. Il valore complessivo degli articoli sottratti è stato stimato in circa 400 euro.
Restituzione della refurtiva e identificazione
La merce rubata è stata immediatamente restituita al supermercato. Gli agenti in servizio a Como hanno quindi accompagnato il 55enne in Questura, dove è stato identificato con precisione. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, regolare sul territorio italiano, aveva alle spalle una lunga serie di precedenti di polizia, molti dei quali per reati analoghi.
L’arresto e il processo per direttissima
Raccolta la denuncia da parte della proprietà del supermercato e considerata la recidiva, il 55enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’arresto, ha disposto il giudizio con rito direttissimo, fissando l’udienza per la mattina successiva alle 10.30.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.