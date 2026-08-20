Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 55 anni è stato salvato dopo aver accusato un malore nel centro storico di Catania, grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Polizia di Stato, che hanno utilizzato il defibrillatore in dotazione. L’episodio si è verificato durante la settimana di Ferragosto, quando la città era affollata di turisti per la festa estiva di Sant’Agata.

Il soccorso immediato degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo si trovava in compagnia dei suoi familiari nei pressi di via Garibaldi, nel cuore del centro storico, quando si è improvvisamente accasciato a terra a causa di un malore. I parenti hanno subito richiesto aiuto, attirando l’attenzione degli agenti impegnati nei servizi di controllo del territorio.

Gli agenti della squadra volanti della Questura sono intervenuti rapidamente, mettendo in pratica le procedure di primo soccorso apprese durante la loro formazione. Hanno iniziato immediatamente il massaggio cardiaco, riuscendo dopo pochi minuti a far riprendere conoscenza all’uomo. Tuttavia, la situazione è rimasta critica e si è reso necessario l’utilizzo del defibrillatore, fondamentale per mantenere in vita il 55enne fino all’arrivo del personale medico del 118 e al successivo trasferimento in ospedale.

La dotazione di defibrillatori sulle volanti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, da marzo 2025 tutte le volanti della Questura di Catania sono state equipaggiate con defibrillatori DAE. Questa iniziativa nasce da un progetto specifico che mira a promuovere la formazione degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’obiettivo di aumentare concretamente le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso.

Una sinergia a tutela della collettività

L’introduzione del defibrillatore sulle auto della Polizia rappresenta il frutto della collaborazione tra la Polizia di Stato e il sistema dell’emergenza sanitaria territoriale. Questa sinergia consente di offrire un servizio di prossimità, garantendo interventi tempestivi e qualificati a beneficio dell’intera comunità. L’episodio avvenuto a Catania testimonia l’importanza di investire nella formazione e nell’equipaggiamento degli operatori di polizia, per rispondere in modo efficace alle emergenze sanitarie che possono verificarsi in contesti pubblici molto frequentati.

IPA