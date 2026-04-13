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È stato sventato un tentativo di suicidio da parte di un cinquantenne grazie all’intervento della Polizia di Stato di Parma. L’uomo, in gravi difficoltà economiche, è stato fermato in autostrada dopo una segnalazione e affidato alle cure dei sanitari. L’operazione è stata resa possibile dalla prontezza degli agenti e dalla collaborazione tra le diverse pattuglie coinvolte.

La segnalazione e l’allarme

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi durante il pomeriggio. Un operatore della Sala Radio della Sezione Polizia Stradale di Parma ha ricevuto una telefonata da un automobilista in evidente stato di agitazione. L’uomo, un italiano nato nel 1970, ha raccontato di trovarsi in una situazione economica disperata: senza lavoro, senza una casa e costretto a vivere nella propria auto. Durante la chiamata, ha manifestato chiaramente l’intenzione di abbandonare il veicolo in autostrada e di togliersi la vita.

L’intervento degli agenti

Resosi conto della gravità della situazione, il poliziotto ha immediatamente cercato di instaurare un dialogo con il cinquantenne, con l’obiettivo di calmarlo e di raccogliere informazioni utili per localizzarlo. Nel frattempo, tutte le pattuglie presenti lungo l’autostrada sono state allertate e coordinate per intercettare l’auto dell’uomo, prestando particolare attenzione ai cavalcavia, luoghi spesso scelti per gesti estremi.

L’individuazione in autostrada

Dopo diversi tentativi di comunicazione, l’operatore della Sala Radio è riuscito a conquistare la fiducia dell’uomo e a ottenere dettagli fondamentali: il cinquantenne si trovava nei pressi del casello di Fornovo, lungo l’autostrada A15, a bordo di una Fiat Panda blu. Queste informazioni si sono rivelate decisive per il buon esito dell’operazione.

Il salvataggio al casello di Fornovo

Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Berceto, già impegnata nelle ricerche, è riuscita a individuare e fermare la Fiat Panda blu al casello di Fornovo. Il conducente, visibilmente scosso e in lacrime, ha continuato a esprimere la volontà di compiere il gesto estremo. Gli agenti sono intervenuti con grande sensibilità, cercando di rassicurarlo e di metterlo in sicurezza, impedendo che il tentativo di suicidio potesse essere portato a termine.

L’intervento dei sanitari e il trasferimento in ospedale

Nel frattempo, è stato richiesto l’intervento dei sanitari, che sono arrivati poco dopo sul posto. Il cinquantenne è stato quindi accompagnato presso l’ospedale di Parma per gli accertamenti necessari, ricevendo l’assistenza medica e psicologica del caso.

L’episodio mette in luce l’importanza della tempestività e della collaborazione tra le forze dell’ordine e i servizi sanitari. Grazie alla prontezza degli agenti della Polizia Stradale e alla capacità di instaurare un dialogo con la persona in difficoltà, è stato possibile evitare una tragedia e offrire all’uomo l’aiuto di cui aveva urgente bisogno.

IPA