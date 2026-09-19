Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Foligno, dove un uomo di 56 anni è stato fermato in seguito alla sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, disposta dall’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, dopo che si era reso responsabile di una lite con aggressione verbale nei confronti della convivente. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, dovrà ora scontare una condanna definitiva per rapina.

Cos’è successo a Foligno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio di giovedì, quando gli agenti del Commissariato di Foligno hanno rintracciato il soggetto e lo hanno condotto in carcere.

L’uomo, che si trovava già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato raggiunto da un provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto. Tale decisione è stata presa a seguito di una recente lite con aggressione verbale ai danni della convivente, episodio che aveva richiesto l’intervento della Volante presso l’abitazione del 56enne e che aveva portato alla sua denuncia per maltrattamenti in famiglia.

I precedenti dell’uomo e la condanna definitiva

Il soggetto arrestato era già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati, tra cui lesioni personali, rapina, estorsione, truffa, ricettazione, maltrattamenti in famiglia, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e guida in stato di ebbrezza.

In particolare, era destinatario di una condanna definitiva a un anno e mezzo di reclusione per il reato di rapina.

La decisione dell’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto

La recente condotta dell’uomo, culminata nell’episodio di aggressione verbale e nella denuncia per maltrattamenti in famiglia, ha portato a una valutazione negativa da parte dell’autorità giudiziaria.

L’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto ha quindi deciso di sospendere il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali e di ripristinare la detenzione in carcere.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Una volta completate le procedure di rito, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto il 56enne e lo hanno associato presso la casa circondariale di Spoleto, dove dovrà scontare la pena residua prevista dalla condanna definitiva.

IPA