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Eseguito a Roma un arresto per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Un uomo di cinquantasei anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale della capitale, dopo una serie di episodi di violenza e minacce nei confronti della ex moglie, culminati in pressioni economiche e aggressioni anche davanti ai figli minori.

Le indagini della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è stata coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma e portata avanti dagli investigatori della IV Sezione della Squadra Mobile capitolina. Gli accertamenti sono partiti a seguito delle dichiarazioni della vittima, che ha denunciato una spirale di violenze all’interno del nucleo familiare, inizialmente di natura verbale e poi sfociate in episodi di violenza fisica.

Un contesto familiare deteriorato

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la situazione familiare si è progressivamente aggravata nel tempo. Le prime vessazioni verbali si sono trasformate in aggressioni fisiche, spesso avvenute anche in presenza dei due figli minori della coppia. Il deterioramento dei rapporti è stato scandito da continue minacce e pressioni psicologiche nei confronti della donna.

La dipendenza dal gioco d’azzardo e le richieste di denaro

Alla base della condotta dell’uomo sarebbe emersa anche una presunta dipendenza dal gioco d’azzardo, che avrebbe alimentato costanti richieste di denaro alla ex moglie. In un episodio, queste richieste sono sfociate in una vera e propria pretesa estorsiva. A fine marzo, l’uomo si sarebbe barricato in casa insieme al figlio, nel tentativo di costringere la vittima a consegnargli 20.000 euro.

Escalation di violenza anche fuori casa

L’escalation di comportamenti violenti non si è limitata alle mura domestiche. Nei giorni successivi all’episodio di fine marzo, l’uomo si sarebbe impossessato dell’auto della ex moglie, rifiutandosi di restituirla e minacciando di venderla. Dopo 24 ore, avrebbe inseguito la donna per strada, convinto che il passeggero a bordo del veicolo – il fratello dell’indagato – fosse il suo amante. In quell’occasione, avrebbe tamponato intenzionalmente la vettura e minacciato entrambi, brandendo una mannaia e dichiarando che avrebbe ucciso la donna se non fosse tornata con lui.

L’arresto e le accuse

L’attività investigativa, basata sulle dichiarazioni della vittima e su riscontri oggettivi, ha permesso di delineare un quadro indiziario ritenuto grave dagli inquirenti. Il Gip presso il Tribunale di Roma ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, che è stato condotto dagli agenti della Squadra Mobile presso un istituto penitenziario. L’indagato è ora gravemente sospettato dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

IPA