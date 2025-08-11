Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un cittadino cinese di 57 anni a Milano per omicidio doloso su mandato internazionale: l’uomo, ricercato dal 1995, è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato mentre lavorava in Lombardia. L’arresto è stato eseguito a seguito di una segnalazione internazionale e di un’indagine coordinata dalla Squadra Mobile della Questura.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e contrasto ai reati legati alla criminalità cinese, portate avanti dalla Squadra Mobile della Questura di Milano. L’intervento è scaturito da una segnalazione proveniente dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che ha attivato una mirata attività info-investigativa.

L’arresto dopo 27 anni di latitanza

Il protagonista della vicenda è un cittadino cinese di 57 anni, residente a Milano, su cui pendeva un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese. L’uomo era ricercato per il reato di omicidio doloso commesso nel 1995 nel distretto di Goacheng, in Cina. Secondo le indagini, avrebbe aggredito un vicino di casa, colpendolo ripetutamente con un coltello e causandone la morte. Nello stesso episodio, avrebbe anche ferito gravemente il fratello della vittima.

La fuga e la nuova vita in Italia

Dopo il reato, nel 2002 l’uomo si sarebbe rifugiato in Italia. Per sfuggire alle autorità, avrebbe fornito false generalità, riuscendo così a ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Una volta stabilitosi a Milano, ha iniziato a lavorare in un negozio di generi alimentari a Bergamo, conducendo una vita apparentemente normale e integrata nella comunità locale.

L’individuazione e l’arresto a Boltiere

Le indagini della Squadra Mobile milanese hanno permesso di rintracciare il ricercato a Boltiere, in provincia di Bergamo. L’uomo è stato individuato mentre si trovava a bordo di un furgone utilizzato per le consegne di alimenti. Gli agenti hanno proceduto all’arresto, ponendo fine a una latitanza durata quasi tre decenni.

Le procedure dopo l’arresto

Al termine degli accertamenti di rito, il cittadino cinese di 57 anni è stato associato alla casa circondariale di Bergamo, dove rimane a disposizione della Corte d’Appello, in attesa delle decisioni relative all’estradizione richiesta dalle autorità cinesi.

Un caso internazionale e la collaborazione tra forze di polizia

Questa operazione dimostra l’efficacia della cooperazione internazionale tra le forze di polizia. La segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha permesso di attivare rapidamente la Squadra Mobile di Milano, che ha condotto un’indagine approfondita per localizzare il ricercato. L’arresto rappresenta un importante risultato nel contrasto ai reati transnazionali e alla criminalità organizzata di matrice straniera.

Il contesto: criminalità cinese e reati transnazionali

Negli ultimi anni, le autorità italiane hanno intensificato i controlli e le indagini sui reati connessi alla criminalità cinese, spesso caratterizzati da una forte componente transnazionale. L’arresto del cittadino cinese di 57 anni si inserisce in questo quadro, evidenziando la necessità di una costante collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e quelle dei paesi esteri.

Le reazioni delle autorità

Le autorità italiane hanno sottolineato l’importanza di operazioni come questa per garantire la sicurezza pubblica e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La Polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nel contrasto ai reati gravi e nella collaborazione con le autorità internazionali per assicurare alla giustizia i responsabili di reati commessi anche fuori dai confini nazionali.

Conclusioni

L’arresto a Bergamo del cittadino cinese ricercato per omicidio doloso dal 1995 rappresenta un successo per la Polizia di Stato e per la cooperazione internazionale. Dopo 27 anni di latitanza, l’uomo dovrà ora rispondere delle proprie azioni davanti alla giustizia, chiudendo così un capitolo aperto da quasi tre decenni.

