Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Chieti per detenzione e spaccio di droga. Sequestrati hashish e cocaina nella sua abitazione.
Un arresto con sequestro di sostanze stupefacenti: il bilancio finale di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Chieti. Un uomo di 57 anni è stato fermato nel pomeriggio di ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nella sua abitazione sono stati trovati hashish e cocaina già suddivisi in diversi involucri come se fossero pronti per il commercio illegale.
- 57enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio a Chieti
- Il sequestro di hashish e cocaina
- Arresti domiciliari per l'indagato
- Indagini ancora in corso
- Il contesto dell'operazione
57enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio a Chieti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’arresto è avvenuto nel corso di un servizio mirato alla repressione dei reati legati agli stupefacenti.
Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, e hanno proceduto a una perquisizione presso la sua abitazione nel capoluogo.
Il sequestro di hashish e cocaina
Durante il controllo sono stati rinvenuti circa 94 grammi di hashish e 8 grammi di cocaina, entrambi confezionati in più involucri di diverso peso.
Oltre alle sostanze gli agenti hanno trovato anche uno strumento e materiale per il confezionamento sottovuoto, oltre a un miscelatore, elementi che fanno ipotizzare l’attività di spaccio.
Arresti domiciliari per l’indagato
Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione della Procura della Repubblica di Chieti.
L’indagato resta in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.
Indagini ancora in corso
Le autorità hanno precisato che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.
La colpevolezza dell’uomo in relazione ai reati contestati dovrà essere accertata in sede processuale, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti e nell’attesa della conclusione di ulteriori accertamenti.
Il contesto dell’operazione
L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, che vede impegnate le forze dell’ordine nel territorio di Chieti.
L’obiettivo è quello di arginare il fenomeno dello spaccio e tutelare la sicurezza dei cittadini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.