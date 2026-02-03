Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con sequestro di sostanze stupefacenti: il bilancio finale di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Chieti. Un uomo di 57 anni è stato fermato nel pomeriggio di ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nella sua abitazione sono stati trovati hashish e cocaina già suddivisi in diversi involucri come se fossero pronti per il commercio illegale.

57enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio a Chieti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’arresto è avvenuto nel corso di un servizio mirato alla repressione dei reati legati agli stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, e hanno proceduto a una perquisizione presso la sua abitazione nel capoluogo.

Il sequestro di hashish e cocaina

Durante il controllo sono stati rinvenuti circa 94 grammi di hashish e 8 grammi di cocaina, entrambi confezionati in più involucri di diverso peso.

Oltre alle sostanze gli agenti hanno trovato anche uno strumento e materiale per il confezionamento sottovuoto, oltre a un miscelatore, elementi che fanno ipotizzare l’attività di spaccio.

Arresti domiciliari per l’indagato

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione della Procura della Repubblica di Chieti.

L’indagato resta in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Indagini ancora in corso

Le autorità hanno precisato che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

La colpevolezza dell’uomo in relazione ai reati contestati dovrà essere accertata in sede processuale, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti e nell’attesa della conclusione di ulteriori accertamenti.

Il contesto dell’operazione

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, che vede impegnate le forze dell’ordine nel territorio di Chieti.

L’obiettivo è quello di arginare il fenomeno dello spaccio e tutelare la sicurezza dei cittadini.

IPA