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Eseguito un arresto a Como: un uomo di 57 anni, cittadino croato senza fissa dimora e privo di documenti, è stato fermato in centro città per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per lesioni e porto abusivo d’armi, oltre a essere sanzionato per ubriachezza. L’episodio si è verificato durante un controllo di routine delle forze dell’ordine, come riferito dalla Questura.

Il controllo in centro e la reazione violenta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato sabato mattina, intorno alle 10.00, in Via Garibaldi, nel cuore di Como. Una pattuglia della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura era impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio quando ha notato un uomo dall’aspetto trasandato e visibilmente alterato. Gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo, identificando il soggetto come un 57enne croato, senza fissa dimora e privo di documenti.

Alla vista degli operatori, l’uomo ha assunto subito un atteggiamento ostile e aggressivo, arrivando ad avventarsi contro di loro. Gli agenti hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per immobilizzarlo, poiché il 57enne ha opposto una forte resistenza, colpendo i poliziotti con calci durante le fasi del fermo. Solo grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori, la situazione è stata riportata sotto controllo.

Il ritrovamento delle armi e i precedenti

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso all’uomo un coltellino svizzero, un coltello da cucina e una forbice. Il possesso di questi oggetti ha fatto scattare la denuncia per porto abusivo d’armi. Una volta condotto in Questura, sono emersi anche i suoi precedenti di polizia, che comprendono resistenza, danneggiamento e lesioni.

L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, denunciato in stato di libertà per lesioni e porto abusivo d’armi e sanzionato amministrativamente per ubriachezza. Il Pubblico Ministero, prontamente informato, ha disposto il rito per direttissima fissato per la mattina successiva alle 9.30. Uno degli agenti coinvolti nell’operazione ha riportato 5 giorni di prognosi a causa delle lesioni subite durante l’intervento.

IPA