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È di sei arresti e 12 tonnellate di tabacco sequestrate il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza nella zona industriale di Setteville, nel comune di Guidonia Montecelio (Roma). Un autoarticolato con targa straniera è stato fermato all’uscita di un capannone e, a seguito dei controlli, sono stati scoperti centinaia di migliaia di pacchetti di sigarette di contrabbando, oltre a macchinari e accessori destinati al confezionamento illecito. L’intervento, coordinato dalla Procura di Tivoli, ha portato all’arresto di due autisti e di quattro persone trovate all’interno del deposito, tutti accusati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Il controllo e la scoperta del carico illecito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio quando i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno individuato un autoarticolato sospetto, con targa straniera, che si stava allontanando da un capannone nella zona di Setteville, nel territorio di Guidonia Montecelio. Il mezzo è stato sottoposto a controllo all’uscita del deposito, nell’ambito delle attività di presidio permanente per il controllo economico del territorio.

Il controllo dei documenti e il rinvenimento delle sigarette

Durante il fermo, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno richiesto ai due autisti la documentazione relativa alla merce trasportata. L’assenza di qualsiasi giustificativo ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a un’ispezione approfondita del veicolo. Dietro alcuni bancali di prodotti alla rinfusa, è stato scoperto un primo carico di sigarette, ritenute di contrabbando, abilmente nascosto per eludere i controlli.

L’estensione degli accertamenti e il maxi sequestro

La scoperta ha spinto i Finanzieri a estendere immediatamente gli accertamenti anche al capannone da cui era uscito il mezzo. All’interno del deposito, nella disponibilità dei soggetti coinvolti, sono stati rinvenuti ulteriori pallet contenenti sigarette. Complessivamente, sono stati sequestrati 588.000 pacchetti riconducibili ai marchi “Philip Morris” e “Marlboro”, per un peso totale di circa 12 tonnellate di tabacco lavorato estero. Oltre alle sigarette, sono stati trovati 2 macchinari per l’essicazione del tabacco, 4.120.000 filtri e 1.320.000 pezzi di cartonato riportanti i medesimi marchi, tutti materiali destinati al confezionamento e alla distribuzione illecita del prodotto.

Il sequestro e gli arresti

Al termine delle operazioni, sia il mezzo utilizzato per il trasporto sia tutta la merce rinvenuta sono stati sottoposti a sequestro. Secondo le stime, la distribuzione sul mercato di tale quantitativo avrebbe potuto generare un profitto illecito fino a 2 milioni di euro. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Tivoli, i due autisti e le quattro persone presenti nel deposito – uno di nazionalità moldava e cinque ucraini – sono stati tratti in arresto e trasferiti nel carcere di Rebibbia. Gli arrestati sono ritenuti responsabili del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Le conseguenze fiscali e il danno erariale

L’ingente quantitativo di tabacco sequestrato avrebbe comportato, secondo le valutazioni della Guardia di Finanza, un mancato gettito per l’erario stimato in oltre 2,5 milioni di euro, tra accise, IVA e diritti doganali. Il sequestro ha quindi permesso di evitare un grave danno alle casse dello Stato, oltre a contrastare un fenomeno che genera effetti distorsivi sul mercato e rischi per la salute pubblica.

IPA