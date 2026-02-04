Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per aggressione e persecuzione: questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri avvenuto la notte scorsa a Santa Maria Capua Vetere. Una donna di 59 anni è stata soccorsa dopo essere stata vittima di violenze e minacce da parte di un uomo con cui aveva avuto una relazione. L’azione dei militari ha permesso di fermare l’aggressore e di garantire assistenza immediata alla vittima.

La donna in stato di choc a Santa Maria Capua Vetere

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri l’episodio si è verificato la notte scorsa nel centro cittadino di Santa Maria Capua Vetere. S

Su richiesta della Centrale Operativa le pattuglie della Sezione Radiomobile sono intervenute prontamente, trovando una donna di 59 anni in evidente stato di shock. La vittima aveva appena subito un’aggressione e presentava chiari segni di turbamento.

La ricostruzione dei fatti e l’arresto

I militari hanno immediatamente rassicurato la donna e richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. Grazie alle dichiarazioni raccolte e agli accertamenti svolti sul posto è stato possibile ricostruire un quadro allarmante: la donna era stata vittima di comportamenti persecutori, aggressioni fisiche e verbali, pedinamenti e minacce che si sarebbero protratti dall’estate del 2024. L’azione tempestiva dei Carabinieri ha consentito di individuare rapidamente il responsabile.

L’aggressore, un uomo di 58 anni, già noto alla vittima per una precedente relazione, è stato rintracciato e arrestato in flagranza differita. Dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata tempestivamente dai Carabinieri della Compagnia sammaritana.

La tutela della vittima

Durante l’intervento, i militari hanno posto particolare attenzione alla tutela della persona offesa, garantendo il supporto sanitario necessario.

Nonostante l’assistenza ricevuta la donna ha scelto di non ricorrere a una struttura protetta, preferendo rimanere nel proprio ambiente.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della tempestività e della professionalità delle forze dell’ordine nel contrasto a situazioni di violenza e persecuzione domestica. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di interrompere una situazione di grave pericolo e di assicurare alla giustizia il presunto responsabile.

