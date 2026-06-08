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La polizia della questura di Genova nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina cui è stata contestata l’ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per una delle persone indagate contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all’estero e in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato “hawala”.