6 arresti a Genova per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria
Operazione della polizia di Genova contro un'organizzazione tunisina per favoreggiamento immigrazione clandestina.
La polizia della questura di Genova nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina cui è stata contestata l’ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per una delle persone indagate contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all’estero e in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato “hawala”.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.