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È di 60 collaboratori domestici individuati come evasori totali il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza nell’area del Tigullio. Gli accertamenti, svolti negli ultimi mesi, hanno permesso di portare alla luce un fenomeno di evasione fiscale che ha sottratto allo Stato risorse per oltre 4,5 milioni di euro, con un recupero a tassazione di più di 900 mila euro. L’operazione è stata resa possibile grazie all’incrocio di dati tra la Guardia di Finanza e l’INPS, come previsto da un protocollo d’intesa.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa è stata condotta dal Comando Provinciale di Genova, con il coinvolgimento diretto dei finanzieri della Compagnia di Chiavari e della Tenenza di Riva Trigoso. L’operazione si è concentrata sui Comuni dell’area del Tigullio, un territorio noto per l’elevata età media della popolazione e per la forte domanda di servizi di assistenza domestica rivolti ad anziani e persone fragili.

Come è stata scoperta l’evasione

L’individuazione dei 60 collaboratori domestici che avevano omesso di dichiarare i propri redditi è stata possibile grazie all’analisi incrociata delle numerose banche dati in uso al Corpo e alla collaborazione con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Gli accertamenti hanno evidenziato che questi lavoratori, pur percependo compensi annui superiori alla cosiddetta no tax area – fissata a 8.500 euro per i redditi del 2025 – non avevano presentato la dichiarazione dei redditi, come invece previsto dalla normativa vigente.

Il fenomeno nell’area del Tigullio

Il fenomeno di evasione fiscale emerso riguarda principalmente soggetti regolarmente assunti e beneficiari del versamento dei contributi previdenziali, che tuttavia avevano omesso di dichiarare al Fisco i redditi percepiti. In totale, la somma non dichiarata ammonta a circa 4,5 milioni di euro. L’Agenzia delle Entrate è stata informata per il recupero a tassazione di oltre 900 mila euro. Si tratta di persone che, pur maturando una posizione pensionistica e usufruendo dei servizi pubblici, non hanno versato le imposte dovute.

Le conseguenze e la regolarizzazione

L’attività di controllo ha avuto effetti positivi anche sul piano della compliance fiscale. Dopo le ispezioni della Guardia di Finanza, molti dei soggetti controllati hanno iniziato a presentare, seppur in ritardo, le dichiarazioni dei redditi. In numerosi casi, hanno scelto di avvalersi delle possibilità offerte dalla normativa tributaria per versare spontaneamente le imposte relative a redditi per circa 700 mila euro e le sanzioni dovute, prima ancora di ricevere gli avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La strategia della Guardia di Finanza

La campagna di controlli si inserisce in una più ampia strategia della Guardia di Finanza, che mira a contrastare le frodi non solo attraverso azioni repressive, ma anche promuovendo la prevenzione degli illeciti fiscali e incentivando la compliance. L’obiettivo è quello di tutelare le risorse pubbliche destinate al funzionamento dei servizi e al sostegno delle fasce sociali più deboli.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Genova rappresenta un importante passo avanti nella lotta all’evasione fiscale e nella tutela delle risorse pubbliche. Il recupero delle somme dovute e la regolarizzazione spontanea da parte dei soggetti controllati testimoniano l’efficacia di un approccio che combina repressione e prevenzione, a beneficio dell’intera collettività.

IPA