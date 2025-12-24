60enne arrestato per rapina a Padova, agiva con un martello enorme

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto nella serata di lunedì 22 dicembre a Padova. Un cittadino italiano di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare all’interno di un’auto e aver minacciato una guardia giurata con un martello. L’uomo è stato arrestato per rapina e deferito per ricettazione; parte della refurtiva è stata recuperata e sono stati sequestrati numerosi strumenti utilizzati per lo scasso. L’arresto è stato convalidato e il soggetto sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Albignasego. Il Questore ha inoltre disposto il foglio di via obbligatorio per quattro anni dal comune di Padova.

Operazione della Polizia: i fatti secondo la Questura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio messe in atto dalla Questura di Padova. Nella serata di lunedì 22 dicembre, intorno alle ore 21:30, una pattuglia della Sezione Volanti è stata inviata in via Pietro Bembo, nei pressi del parcheggio “Bembo Est”, dopo una segnalazione al numero di emergenza 113 da parte di una Guardia Particolare Giurata. Quest’ultima aveva sorpreso un uomo intento a rovistare all’interno di un’autovettura con il vetro infranto.

L’arresto e la dinamica dell’aggressione

Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato a breve distanza dal parcheggio la vettura di servizio della guardia giurata e un uomo che spingeva una bicicletta bianca. L’uomo, privo di documenti, ha dichiarato di essere un cittadino italiano di 60 anni. La guardia giurata, 53enne italiana, ha raccontato di aver sorpreso il soggetto all’interno dell’auto danneggiata e di aver tentato di bloccarlo, venendo però minacciato con un martello di grandi dimensioni. Considerata la gravità dei fatti e l’atteggiamento ostile dell’uomo, i poliziotti lo hanno condotto in Questura per accertamenti.

Refurtiva recuperata e strumenti da scasso sequestrati

Durante il tragitto, gli agenti hanno verificato la presenza dell’auto segnalata, con il vetro posteriore sinistro infranto, e di una seconda vettura nelle vicinanze con il finestrino lato passeggero anch’esso rotto. Questo ha fatto ipotizzare che il 60enne potesse aver commesso più di un’azione criminosa nella stessa serata.

In Questura, l’uomo è stato identificato come pluripregiudicato con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui rapina, furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Era già stato arrestato e condannato nel 2023 a un anno e 7 mesi di reclusione per atti persecutori, violenza privata, lesioni personali e violazione di domicilio.

Il proprietario dell’auto danneggiata, avvisato telefonicamente, ha denunciato il furto di un paio di occhiali da sole, un dispositivo Telepass, un mazzo di chiavi e un telecomando per cancello automatico. Durante la perquisizione personale e dello zaino del 60enne, gli agenti hanno recuperato parte della refurtiva, tra cui gli occhiali da sole, il Telepass e le chiavi. Sono stati inoltre sequestrati numerosi strumenti da scasso: un martello di grandi dimensioni, una torcia da lavoro, diversi cacciaviti, un set di chiavi inglesi, una forbice multiuso e altri oggetti di dubbia provenienza, tra cui due paia di occhiali da vista.

Indagini su altri furti e provvedimenti del Questore

Per quanto riguarda la seconda auto danneggiata, il proprietario è stato informato dell’accaduto e ha riferito di non poter sporgere denuncia nell’immediato, ma di aver lasciato all’interno solo un paio di occhiali da vista, compatibili con quelli trovati in possesso dell’arrestato.

Alla luce dei fatti, il 60enne è stato arrestato per rapina, avendo minacciato la guardia giurata con un martello per garantirsi la fuga con la refurtiva, e deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione, essendo stato trovato in possesso di beni compatibili con quelli sottratti dalla seconda auto.

Nella mattinata successiva, l’arrestato è stato giudicato per direttissima: l’arresto è stato convalidato e l’uomo sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Albignasego.

Parallelamente, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha attivato la Divisione Anticrimine della Questura, che ha emesso nei confronti del 60enne la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio dal Comune di Padova per quattro anni.

Indagini in corso su altri episodi

La Questura di Padova sta inoltre procedendo a una revisione dei furti su autovettura avvenuti negli ultimi giorni in città, per verificare eventuali collegamenti con il soggetto arrestato.

