Eseguito nel centro urbano di Marcianise un arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni personali. Un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, è stato fermato e denunciato dopo aver aggredito gli agenti durante un controllo.

I fatti: il controllo e la reazione violenta

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise, in provincia di Caserta.

Durante le attività di pattugliamento nel centro urbano, i poliziotti hanno deciso di sottoporre a controllo un uomo che si trovava fermo in auto. L’uomo, originario di Marcianise e già conosciuto per precedenti in materia di stupefacenti, è stato invitato a scendere dal veicolo. Fin da subito si è mostrato agitato e poco collaborativo, iniziando a inveire contro gli operatori di polizia.

Nonostante i tentativi degli agenti di riportarlo alla calma, la situazione è rapidamente degenerata: l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha tentato di colpire i poliziotti con calci e pugni. Ne è nata una breve colluttazione, al termine della quale gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo, riportando però lesioni giudicate non gravi.

L’arresto e le accuse

Al termine dell’intervento, l’uomo è stato tratto in arresto con le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni personali. La Polizia ha inoltre avviato nei suoi confronti la procedura amministrativa di segnalazione alla Prefettura, poiché durante il controllo è stato trovato in possesso di due dosi di sostanza stupefacente del tipo crack, destinate all’uso personale.

Le conseguenze per l’uomo

L’uomo, oltre a dover rispondere penalmente dei reati contestati, sarà segnalato alle autorità amministrative per il possesso di sostanze stupefacenti. La procedura di segnalazione alla Prefettura è prevista dalla normativa vigente per i casi in cui la quantità di droga rinvenuta sia riconducibile all’uso personale.

