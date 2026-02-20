Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna è stata tratta in salvo e un incendio domestico domato il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Villapiana, in provincia di Cosenza, dove due militari sono riusciti a evitare conseguenze più gravi grazie a un’azione rapida e coraggiosa. I Carabinieri sono stati allertati da alcuni passanti preoccupati per il fumo che fuoriusciva da un’abitazione.

Donna salvata da un incendio domestico vicino Cosenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, durante un servizio perlustrativo nel comune di Villapiana (Cosenza) due militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cassano all’Ionio sono intervenuti prontamente all’interno di un’abitazione in fiamme. L’allarme è stato dato da alcuni cittadini che, notando una densa coltre di fumo, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

I Carabinieri, senza esitazione, hanno fatto irruzione nell’edificio, un piano rialzato ormai completamente invaso dal fumo. All’interno hanno individuato una donna di circa sessant’anni, in evidente stato di pericolo a causa dell’incendio che si era sviluppato nella canna fumaria del camino. I militari hanno tratto in salvo la signora portandola all’esterno dell’abitazione, mettendola così al sicuro da rischi maggiori.

Domate le fiamme prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco

Dopo aver messo in salvo la donna i due Carabinieri sono rientrati nell’abitazione e, utilizzando mezzi di fortuna, sono riusciti a circoscrivere il rogo e a domare le fiamme che stavano interessando la canna fumaria. Grazie al loro intervento tempestivo, l’incendio non si è propagato ulteriormente, scongiurando così danni più gravi e possibili conseguenze tragiche.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna tratta in salvo e hanno verificato le condizioni dei due militari. L’azione dei Carabinieri è stata fondamentale per evitare che l’incendio potesse causare danni irreparabili. L’episodio si è concluso senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, grazie al coraggio e alla prontezza delle forze dell’ordine.

