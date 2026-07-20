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Un uomo è stato salvato da un tentativo di suicidio grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, allertata da alcuni cittadini. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sora, dove gli agenti del Commissariato locale sono riusciti a convincere un sessantenne a desistere dal compiere il gesto estremo, affidandolo poi alle cure dei sanitari.

La segnalazione a Sora

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni cittadini.

Questi ultimi avevano notato, nei pressi di un’attività commerciale situata in via Marsicana, la presenza di un uomo che, con una corda in mano e un cappio all’estremità, aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

La ricerca e il ritrovamento dell’uomo

Gli agenti del Commissariato di Sora (Frosinone) sono intervenuti immediatamente sul posto indicato, ma non hanno trovato l’uomo.

Senza perdere tempo, hanno avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciarlo poco dopo nei pressi del centro abitato. L’uomo, visibilmente agitato, si stava dirigendo con passo deciso verso il cimitero, dichiarando la volontà di compiere l’insano gesto.

Il dialogo decisivo e il lieto fine

Grazie alla professionalità e alla sensibilità degli agenti Elvio e Domenico, il 60enne è stato avvicinato e, dopo numerosi tentativi di dialogo, convinto a farsi accompagnare nei locali del Commissariato.

Qui, i poliziotti hanno instaurato una lunga conversazione con lui, cercando di comprendere le ragioni che lo avevano spinto a una simile decisione.

L’intervento dei sanitari e la collaborazione dei cittadini

Una volta riportato alla calma e rassicurato, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto su richiesta degli operatori di polizia.

L’episodio si è concluso senza conseguenze tragiche, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Grazie alla tempestiva segnalazione, è stato possibile evitare un dramma e offrire all’uomo il supporto necessario.

Il ruolo fondamentale della comunità

Come evidenziato dalla Polizia di Stato, questa vicenda dimostra quanto sia fondamentale la partecipazione attiva della comunità. La prontezza dei cittadini nel segnalare situazioni di pericolo può fare la differenza e contribuire a salvare vite umane.

L’intervento degli agenti del Commissariato di Sora rappresenta un esempio di efficacia e umanità nell’affrontare situazioni di emergenza legate al disagio personale.

IPA