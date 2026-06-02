60enne tenta di investire tre persone su una panchina nel Campobassano, arrestato un uomo: rancori personali

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di 60 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni dopo essere piombato con la sua auto contro tre persone sedute su una panchina a Civitacampomarano, in provincia di Campobasso. Le vittime sono riuscite a evitare il peggio grazie alla prontezza di riflessi, riportando solo ferite lievi. La Procura della Repubblica di Larino ha escluso la matrice terroristica, concentrando le indagini su vecchi dissapori e motivi personali.

Tenta di investire tre persone

Il grave episodio si è verificato a Civitacampomarano, dove un sessantenne di origine marocchina ha diretto la propria vettura contro tre passanti che si trovavano su una panchina pubblica.

Subito dopo l’impatto, le tre vittime si sono recate autonomamente in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie e per denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Nonostante la dinamica potenzialmente fatale, le persone coinvolte hanno riportato soltanto lesioni di lieve entità, tra cui contusioni agli arti inferiori e un trauma da schiacciamento, grazie alla rapidità con cui si sono spostate al momento dell’arrivo dell’auto.

Le indagini: ipotesi sul gesto

A seguito della denuncia sono scattate immediatamente le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Larino. Gli elementi raccolti finora dagli investigatori hanno permesso di individuare e fermare il presunto responsabile, per il quale il gip ha disposto l’esecuzione di una misura cautelare.

Gli inquirenti hanno fin da subito escluso l’ipotesi di una matrice terroristica dietro l’azione del sessantenne.

Gli accertamenti si stanno focalizzando invece sulla sfera privata dell’indagato, in particolare su possibili situazioni passate e risentimenti personali tra l’uomo e il gruppo di persone finite nel mirino.

La situazione legale

Al momento l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice non è ancora stato fissato, motivo per cui la versione ufficiale dei fatti da parte del sessantenne non è stata ancora acquisita formamente agli atti.

Le autorità stanno proseguendo tutti gli approfondimenti necessari per delineare con esattezza il contesto sociale e relazionale in cui è maturata l’aggressione.