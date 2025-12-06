Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto eseguito dalla Polizia di Stato presso il Policlinico di Bari, dove un uomo di 61 anni è stato fermato per aver aggredito personale medico e di sicurezza. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 4 dicembre 2025, quando l’uomo avrebbe preteso una visita immediata per un familiare anziano, causando disordini nel reparto di Ostetricia e Ginecologia.

I fatti: lite e aggressione nel reparto ospedaliero

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto a seguito di una segnalazione di lite animata all’interno del Policlinico cittadino. Gli operatori della Squadra Volante della Questura di Bari sono giunti rapidamente sul posto per riportare la calma e accertare quanto accaduto.

Secondo quanto riferito dal personale ospedaliero, l’uomo avrebbe iniziato a disturbare le attività mediche in corso, urlando e pretendendo l’immediata consulenza dei sanitari per un proprio familiare anziano. Invitato dalla guardia giurata a rispettare le regole del reparto, l’individuo avrebbe reagito con violenza, pronunciando frasi minacciose e tentando di impossessarsi di un estintore presente nel corridoio.

L’intervento della sicurezza e le conseguenze

Nel tentativo di riportare l’uomo alla calma, la guardia giurata sarebbe stata colpita con schiaffi e calci, subendo ferite giudicate guaribili in 10 giorni. L’aggressione ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno rintracciato e arrestato l’uomo, già noto alle autorità per precedenti episodi di minacce al personale sanitario.

Precedenti e provvedimenti

L’aggressore, già segnalato nel 2024 per aver minacciato personale sanitario dell’Ospedale Di Venere, è stato nuovamente protagonista di un episodio di violenza in ambito ospedaliero. Dopo l’arresto, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa delle successive fasi processuali.

