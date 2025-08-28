62enne cade dalla barca e viene risucchiato dall'elica del motore ad Ancona: morto di fronte al figlio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tragedia ad Ancona: un 62enne è morto dopo essere stato risucchiato dall’elica del motore. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era caduto dalla barca dopo essere stato colpito dall’albero della vela. Il dramma si sarebbe consumato davanti agli occhi del figlio. Quest’ultimo è stato trasportato all’ospedale di Torrette in stato di choc.

62enne morto ad Ancona

I fatti risalgono al primo pomeriggio di giovedì 28 agosto. Secondo Il Resto del Carlino un 62enne si trovava nel mare di fronte ad Ancona insieme ad altre quattro persone, compreso il figlio.

Ansa scrive che improvvisamente l’uomo sarebbe stato colpito dall’albero della vela e sarebbe finito in acqua, ma sarebbe stato subito risucchiato dall’elica del motore dell’imbarcazione.

Sul posto sono prontamente intervenute la guardia costiera, la capitaneria di porto, la Croce Gialla, la Croce Rossa e un’automedica ma per il 62enne non c’è stato nulla da fare.

Secondo Ansa sarebbe stato il figlio a prestare i primi soccorsi dell’uomo prima dell’arrivo delle autorità e del personale medico, ma le lesioni prodotte dalla caduta e dall’elica si sono rivelate mortali.

Il figlio soccorso per lo choc

Come scrive Il Resto del Carlino il figlio del 62enne, in stato di choc dopo aver assistito alla morte del padre, è stato trasportato all’ospedale di Torrette in stato di choc.

Nel frattempo il corpo del 62enne è stato portato via con l’intervento della Polmare. Non è dato sapere se la vicenda sarà oggetto di accertamenti.

La tragedia di Sirolo: morta una 22enne

Nella stessa giornata un’altra tragedia ha colpito la costa anconetana: una ragazza di 23 anni originaria di Varedo (Monza-Brianza) si è tuffata nelle acque di Sirolo e non è più riemersa.

In quel momento, scrive Ansa, il mare era agitato. La ragazza è stata riportata a riva dopo essere stata recuperata da un gommone della Croce Rossa, ma era in fin di vita.

Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, dopo un’ora di manovre i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Secondo le prime indiscrezioni la ragazza potrebbe essere morta per annegamento, ma il pubblico ministero di turno potrebbe valutare la disposizione dell’autopsia.