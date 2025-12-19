Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto l’arresto domiciliare per un uomo di 63 anni di Gallipoli, già noto alle forze dell’ordine, a seguito di una condanna per invasione di terreni demaniali. Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria, è stato eseguito nella mattinata di ieri e prevede l’espiazione di una pena residua di sei mesi presso il domicilio dell’interessato.

Operazione condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli ha dato esecuzione a un’ordinanza di esecuzione pena nei confronti del cittadino gallipolino. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati a frode alimentare, furto e violazioni della normativa sulla salute pubblica, è stato raggiunto dal provvedimento nella mattinata di ieri.

Dettagli della condanna e dei fatti contestati

L’ordinanza, emessa dall’Autorità Giudiziaria, riguarda una pena residua di sei mesi da scontare in regime di detenzione domiciliare. Il reato contestato, quello di invasione di terreni demaniali, risale al 2017 ed è stato accertato nell’ambito di una complessa attività di polizia giudiziaria che ha visto la collaborazione di più forze di polizia. Durante l’operazione sono state rilevate numerose violazioni, commesse in modo continuativo, su un’area demaniale che ospitava il noto mercato del pesce alle porte del centro storico di Gallipoli.

Modalità di esecuzione della pena

Una volta espletate le formalità di rito e garantite le tutele difensive previste dalla legge, il cittadino è stato accompagnato presso la propria abitazione. Qui sconterà la pena fino al termine previsto dalla detenzione, secondo quanto stabilito dall’ordinanza giudiziaria.

