Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto per contrabbando di sigarette e un sequestro di cocaina: è il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Palermo. Un 62enne è stato fermato dopo il ritrovamento di tabacchi in un magazzino; durante la stessa attività, due persone sono fuggite lasciando uno zaino con la droga.

Palermo, contrabbando di tabacchi lavorati

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, all’intervento hanno partecipato i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, affiancati dai colleghi del Nucleo Radiomobile. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di contrabbando di tabacchi lavorati.

La perquisizione in un magazzino nella sua disponibilità ha portato al rinvenimento di oltre 1,2 tonnellate di sigarette, pari a 63.300 pacchetti. Le confezioni erano già organizzate in stecche da 10 confezioni.

Carabinieri

Lo zaino abbandonato durante la fuga e scoperta della cocaina

Un secondo sequestro è scattato nella zona di via Messina Marine, nel corso della medesima operazione. Alla vista dei Carabinieri, due persone si sono allontanate di corsa, abbandonando uno zainetto. All’interno i militari hanno trovato 4,399 chili di cocaina. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità dei due fuggitivi.

Il valore del carico

Tutto il materiale è stato sequestrato. Secondo una prima stima, se fosse stato immesso sul mercato illecito, il carico avrebbe fruttato oltre 600mila euro. Le sigarette avrebbero sottratto centinaia di migliaia di euro alle casse dello Stato, mentre la cocaina avrebbe alimentato il traffico di stupefacenti. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto del 62enne.