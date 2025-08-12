64enne morta travolta da una barca a Predore sul lago d'Iseo: il timoniere non si sarebbe accorto di lei

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una tragedia ha colpito Predore, in provincia di Bergamo: una donna di 64 è morta dopo essere stata travolta da un’imbarcazione mentre si godeva il fresco nelle acque del Lago d’Iseo. Secondo le prime indiscrezioni il timoniere non si sarebbe accorto di lei mentre effettuava una manovra. La donna si chiamava Frisca Lisa Laygo.

Travolta da una barca sul Lago d’Iseo

La tragedia si è consumata intorno alle 17 di martedì 12 agosto. Una donna di 64 anni, Frisca Lisa Laygo, stava trascorrendo una giornata in riva al lago insieme al marito, al figlio e alla nuora. Dopo aver lasciato il bar Molo 31, di fronte alla spiaggia libera di via Sarnico, Lisa ha deciso di fare un bagno.

Una volta in acqua, però, un’imbarcazione a motore l’ha colpita tra la testa e il collo e la 64enne è sprofondata nelle acque del lago. Il tutto sarebbe avvenuto di fronte agli occhi del marito, come riporta il Giornale di Brescia.

Secondo il Corriere della Sera il timoniere non si sarebbe accorto della sua presenza. Quando il corpo della donna è tornato in superficie tra i presenti si è scatenato il panico, mentre alcuni mettevano il conducente al corrente dell’accaduto.

Come scrive Bergamo News le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare. Non è dato sapere, ad esempio, se la donna abbia fatto in tempo a chiedere aiuto.

I soccorsi

Come anticipato, l’allarme è stato dato dai bagnanti e altri testimoni quando il corpo di Frisca Lisa Laygo è riemerso dalle acque. Uno dei bagnanti si sarebbe tuffato nel disperato tentativo di soccorrere la donna, ma era già troppo tardi.

Nel frattempo sul luogo è arrivato il personale sanitario. In quel momento altri bagnanti avevano trascinato il corpo di Lisa a riva e avevano tentato un massaggio cardiaco. All’arrivo degli operatori del 118, tuttavia, la donna era già morta. Bergamo News scrive che oltre al personale medico, in riva al lago d’Iseo sono arrivati anche i carabinieri.

La tragedia nel lago Sinizzo

Nello stesso pomeriggio le acque del lago Sinizzo, nel territorio de L’Aquila, hanno restituito il corpo di Mohamed Abdelgaoui. Il ragazzo, 21 anni, si era tuffato dopo pranzo insieme ad alcuni amici, ma mentre nuotava verso il centro del lago avrebbe accusato un malore per poi scomparire dalla superficie.

Il suo cadavere giaceva a 8 metri di profondità e a 10 metri dalla riva del lago. Il corpo è stato recuperato dopo ore di ricerche. Secondo le prime ipotesi il 21enne potrebbe essersi sentito male per una congestione.