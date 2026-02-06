Suicidio a Sarzana durante lo sfratto, Claudio si accoltella all'arrivo dell'ufficiale giudiziario

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di 64 anni si è tolto la vita all’arrivo dell’ufficiale giudiziario che doveva eseguire lo sfratto dall’abitazione. L’uomo abitava solo nell’appartamento di Sarzana, in provincia di La Spezia. A far scattare l’allarme le urla di Claudio T., quando si è colpito all’addome con una lama. I soccorsi giunti sul posto hanno tentato di fermare l’emorragia, invano. “È un dramma della solitudine, della casa”, ha detto Raffaella Paita di Italia Viva.

Un uomo di 64 anni, reso noto ai giornali con il nome Claudio T., si è tolto la vita all’arrivo dell’ufficiale giudiziario. Questi, insieme ai proprietari dell’immobile, stavano eseguendo lo sfratto dall’appartamento.

È accaduto a Sarzana, in provincia di La Spezia, nel centro storico del paese ligure. Si apprende, inoltre, che l’uomo abitava da solo. Si parla di “fragilità” e di manifestazioni pregresse di disagio.

I soccorsi

All’arrivo dei proprietari dell’abitazione e dell’ufficiale giudiziario, verso sera, Claudio T. si sarebbe barricato in casa. Non è chiaro al momento se ci sia stato uno scambio verbale tra le parti.

I testimoni hanno raccontato che a far scattare l’allarme sono state le grida dell’uomo. La porta era chiusa dall’interno. All’arrivo dei soccorsi del 118 è stato possibile capire come Claudio T. si fosse ferito a morte.

Il 64enne, infatti, avrebbe preso un coltello, rivolgendolo verso di sé. A lungo i sanitari hanno cercato di fermare l’emorragia causata dalle numerose ferite autoinflitte. Purtroppo ogni tentativo è stato vano.

L’accusa della senatrice Paita al Governo

La senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, in una nota: “Si resta sbigottiti di fronte alla tragedia di Sarzana. È un dramma della solitudine, della casa, della fragilità, del disagio sociale”.

Poi si è rivolta al Governo, ricordando l’annuncio di un piano casa “che come sempre è caduto nel vuoto”.

I precedenti

Il caso di Sarzana sembra essere il primo del 2026. Lo scorso anno, sempre a febbraio, un uomo di 37 anni di Caivano si è tolto la vita poco prima dell’arrivo degli agenti con l’ordine di sfratto esecutivo.

Poi ancora a inizio ottobre a Sesto San Giovanni, nel milanese, dove un pensionato si è gettato dal sesto piano perché l’ufficiale giudiziario suonava al campanello dell’abitazione. In un messaggio raccontava l’impossibilità di vivere con una pensione minima in un mercato immobiliare inaccessibile.

Sempre in autunno un 50enne si è tolto la vita a Torino e il 13 novembre un altro 37enne, a Grosseto, si è suicidato poche ore prima dell’esecuzione dello sfratto.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.