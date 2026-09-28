Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di 64 anni è stata soccorsa dalla Polizia di Stato a Fiuggi (Frosinone) dopo essere stata trovata in condizioni di grave isolamento sociale, economico e sanitario. L’intervento è stato effettuato a seguito di una segnalazione che ha portato gli agenti a scoprire una situazione di forte disagio, spingendoli ad agire prontamente per fornire assistenza e beni di prima necessità.

La segnalazione e l’arrivo degli agenti a Fiuggi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio nella mattinata di ieri, quando una segnalazione ha allertato il Commissariato di P.S. di Fiuggi (Frosinone) riguardo una persona in evidente difficoltà.

La donna, che lamentava di non mangiare da diversi giorni, si trovava in uno stato di isolamento e necessitava di aiuto urgente.

Le condizioni riscontrate nell’abitazione

Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno riscontrato una situazione di profondo degrado igienico-sanitario e condizioni abitative estremamente precarie.

L’abitazione della donna versava in uno stato di abbandono, riflettendo le difficoltà economiche e sociali che la stessa stava vivendo.

Il rapporto con la donna e la sua storia

Nonostante l’iniziale diffidenza, i poliziotti sono riusciti a instaurare un rapporto di fiducia con la donna. Quest’ultima ha raccontato di vivere in totale solitudine da anni e di essere rimasta senza risorse economiche a causa di un blocco burocratico che ha interrotto la sua unica fonte di sostentamento.

La situazione di isolamento era aggravata dall’impossibilità di accedere a cibo e cure adeguate.

L’intervento sanitario e il supporto immediato

Vista la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 per effettuare i controlli medici di rito.

Gli agenti, valutando l’urgenza della situazione, hanno deciso di agire immediatamente: si sono recati in un supermercato della zona e, a proprie spese, hanno acquistato cibo e generi alimentari di prima necessità, donandoli alla donna per fronteggiare l’emergenza alimentare.

Attivazione dei servizi sociali

Per garantire un supporto continuativo, gli agenti hanno avviato la segnalazione ai Servizi Sociali del Comune e alle reti di assistenza sociale locali.

L’obiettivo è stato quello di attivare un percorso di sostegno che possa aiutare la donna a superare la fase di emergenza e a reintegrarsi nella comunità.

Solidarietà e impegno delle forze dell’ordine

L’intervento della Polizia di Stato a Fiuggi rappresenta un esempio concreto di solidarietà e attenzione verso le fasce più deboli della popolazione. Gli agenti hanno dimostrato sensibilità e prontezza, andando oltre il semplice dovere istituzionale per offrire un aiuto concreto e immediato a chi si trova in situazioni di grave disagio sociale.

IPA