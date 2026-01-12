Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 65 anni è stato soccorso e salvato dopo essere stato colto da un grave malore in strada. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Osimo, che hanno praticato le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Ancona.

Il soccorso in strada: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di oggi, poco dopo le 10:30, lungo la Via Adriatica, nella zona di Osimo Stazione. Gli agenti della Squadra Volanti erano impegnati in un normale servizio di controllo del territorio quando hanno notato un assembramento di persone all’altezza di Via Silvio Pellico.

L’intervento degli agenti e le manovre di rianimazione

Avvicinatisi per capire cosa stesse accadendo, i poliziotti hanno appreso che un uomo italiano di 65 anni era stato colto da un grave malore. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto che non erano visibili parametri vitali. Senza perdere tempo, uno degli agenti ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, mentre il collega ha richiesto con urgenza l’intervento del 118.

Il ruolo decisivo della Polizia di Stato

Le manovre di rianimazione sono state portate avanti senza interruzione dagli agenti fino all’arrivo del personale sanitario. Grazie alla prontezza e alla professionalità dimostrate, l’uomo ha iniziato a mostrare segnali di ripresa, segno che le operazioni di soccorso hanno avuto effetto.

Una volta stabilizzato, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona. Il tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato si è rivelato fondamentale per salvare la vita del 65enne.

