65enne colto da un malore in strada a Osimo non dà più segni di vita, così gli agenti lo hanno rianimato
Un uomo di 65 anni è stato soccorso e salvato dopo essere stato colto da un grave malore in strada. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Osimo, che hanno praticato le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Ancona.
Il soccorso in strada: la ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di oggi, poco dopo le 10:30, lungo la Via Adriatica, nella zona di Osimo Stazione. Gli agenti della Squadra Volanti erano impegnati in un normale servizio di controllo del territorio quando hanno notato un assembramento di persone all’altezza di Via Silvio Pellico.
L’intervento degli agenti e le manovre di rianimazione
Avvicinatisi per capire cosa stesse accadendo, i poliziotti hanno appreso che un uomo italiano di 65 anni era stato colto da un grave malore. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto che non erano visibili parametri vitali. Senza perdere tempo, uno degli agenti ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, mentre il collega ha richiesto con urgenza l’intervento del 118.
Il ruolo decisivo della Polizia di Stato
Le manovre di rianimazione sono state portate avanti senza interruzione dagli agenti fino all’arrivo del personale sanitario. Grazie alla prontezza e alla professionalità dimostrate, l’uomo ha iniziato a mostrare segnali di ripresa, segno che le operazioni di soccorso hanno avuto effetto.
Una volta stabilizzato, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona. Il tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato si è rivelato fondamentale per salvare la vita del 65enne.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.