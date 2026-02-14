Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto e una denuncia a seguito di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella mattinata del 7 febbraio 2026 a Parma. Un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato con l’accusa di rapina pluriaggravata ai danni di un uomo italiano di 65 anni con difficoltà motorie. Contestualmente, una donna italiana è stata denunciata per ricettazione dopo essere stata trovata in possesso di carte di credito appartenenti alla vittima.

L’individuazione del responsabile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una rapina avvenuta all’interno della stazione ferroviaria di Parma. La vittima, un cittadino italiano di 65 anni che si muoveva con l’aiuto di stampelle, è stata avvicinata da un uomo che, dopo aver ricevuto un rifiuto alla richiesta di denaro, lo ha afferrato per un braccio e, con violenza, gli ha sottratto il portafoglio dalla tasca interna della giacca prima di darsi alla fuga.

La rapida collaborazione tra la polizia ferroviaria e le pattuglie dell’Ufficio Volanti ha permesso di identificare il presunto autore della rapina pluriaggravata. Fondamentale si è rivelata la visione delle immagini di videosorveglianza, immediatamente diramate agli agenti dopo la denuncia presentata dalla vittima. Grazie a queste informazioni, il sospettato, un cittadino marocchino irregolare, è stato rintracciato poche ore dopo in zona Barriera Repubblica, ancora in possesso della somma sottratta, pari a 290 euro.

Il ritrovamento degli oggetti rubati

Durante le ricerche, gli agenti hanno individuato anche una donna italiana, residente a Massa Carrara, trovata in possesso di due carte bancomat, una postepay evolution e una carta bancoposta, tutte appartenenti alla vittima della rapina. La donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di ricettazione.

Le conseguenze per gli indagati

Alla luce dei gravi e concordanti elementi raccolti durante le perquisizioni, il cittadino marocchino è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il concreto pericolo di fuga e la sua pericolosità sociale. L’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Parma. Il Gip ha successivamente convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.

