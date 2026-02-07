65enne ruba in un negozio di Sora vicino Frosinone e scappa in Abruzzo, denunciata
Donna abruzzese di 65 anni denunciata per furto in un esercizio pubblico di Sora: la Polizia ha ricostruito i fatti grazie alla denuncia della vittima.
Una denuncia per furto, questo il bilancio di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato a Sora (Frosinone) che ha permesso di identificare una donna di circa 65 anni residente in Abruzzo come presunta responsabile del reato. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini avviate dopo la denuncia della vittima e riguarda un esercizio pubblico del territorio sorano, colpito nel mese di gennaio.
65enne denunciata a Sora
La vicenda ha avuto inizio quando la vittima si è rivolta agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora (Frosinone) per segnalare un furto subito all’interno del proprio esercizio commerciale.
Gli investigatori hanno quindi avviato una serie di accertamenti, ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti e raccogliendo elementi utili all’identificazione della presunta autrice.
L’identificazione della sospettata
Le indagini hanno consentito di risalire a una donna di circa 65 anni residente in Abruzzo. Secondo quanto emerso, la sospettata avrebbe agito nel mese di gennaio sottraendo numerosi oggetti da un esercizio pubblico situato nel territorio sorano.
Gli oggetti, prima di essere portati via, sarebbero stati privati dei cartellini identificativi nel tentativo di rendere più difficile la loro tracciabilità.
Al termine delle indagini la donna è stata formalmente denunciata all’autorità giudiziaria per furto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.