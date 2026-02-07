Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per furto, questo il bilancio di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato a Sora (Frosinone) che ha permesso di identificare una donna di circa 65 anni residente in Abruzzo come presunta responsabile del reato. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini avviate dopo la denuncia della vittima e riguarda un esercizio pubblico del territorio sorano, colpito nel mese di gennaio.

65enne denunciata a Sora

La vicenda ha avuto inizio quando la vittima si è rivolta agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora (Frosinone) per segnalare un furto subito all’interno del proprio esercizio commerciale.

Gli investigatori hanno quindi avviato una serie di accertamenti, ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti e raccogliendo elementi utili all’identificazione della presunta autrice.

L’identificazione della sospettata

Le indagini hanno consentito di risalire a una donna di circa 65 anni residente in Abruzzo. Secondo quanto emerso, la sospettata avrebbe agito nel mese di gennaio sottraendo numerosi oggetti da un esercizio pubblico situato nel territorio sorano.

Gli oggetti, prima di essere portati via, sarebbero stati privati dei cartellini identificativi nel tentativo di rendere più difficile la loro tracciabilità.

Al termine delle indagini la donna è stata formalmente denunciata all’autorità giudiziaria per furto.