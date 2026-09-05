Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un pomeriggio di inizio settembre si è trasformato in tragedia sul litorale veneziano, dove una turista 65enne è morta a seguito di un presunto malore accusato mentre passeggiava sulla spiaggia di Jesolo. La donna, Mirella Scardecchia, residente a Mestre (Venezia), è stata prontamente soccorsa ma il suo cuore aveva già smesso di battere.

65enne muore durante una passeggiata in spiaggia

Come riporta Il Gazzettino, l’allarme è scattato intorno alle 14.30 nel tratto di arenile compreso tra le torrette 2 e 3, all’altezza di via Usodimare e a poca distanza dall’area del Faro.

La donna si era temporaneamente allontanata dal marito per camminare lungo la battigia e cercare un po’ di refrigerio entrando nell’acqua bassa.

©️ 2024 OpenMapTiles | ©️ 2024 OpenStreetMap contributors | ©️ 2024 TomTom | Tuttocittà

Non vedendola fare ritorno, l’uomo si è preoccupato e ha chiesto immediatamente assistenza agli addetti al salvataggio della struttura. I bagnini della società Jesolo Turismo Spa si sono mobilitati senza indugio per avviare le ricerche lungo la riva.

Purtroppo, a pochi metri dalla battigia e in appena mezzo metro d’acqua, il corpo di Mirella è stato avvistato immobile e con il volto immerso.

I soccorsi

Come scrive Venezia Today, i soccorritori hanno prontamente recuperato la donna adagiandola sulla sabbia per iniziare le manovre di rianimazione cardio-polmonare.

La centrale operativa del 118 ha inviato d’urgenza un’ambulanza del Pronto Soccorso e fatto decollare l’elisoccorso Leone 2 da Padova. L’équipe medica è stata calata direttamente sull’arenile con il verricello per guadagnare minuti preziosi.

Le indagini sulla tragedia di Jesolo

Come riferisce l’ANSA, ogni tentativo di rianimare la donna si è rivelato purtroppo vano e il medico di turno ha potuto unicamente constatare il decesso.

L’ipotesi principale resta quella di una sincope improvvisa dovuta al forte calore. Sul posto sono giunti gli uomini della Guardia Costiera per effettuare i rilievi di rito. Ricevuto il nullaosta del magistrato, la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria cittadina. Non è dato sapere se la 65enne soffrisse di qualche patologia.

Per il momento, inoltre, non è noto se testimoni abbiano assistito agli ultimi istanti di vita della donna o se abbia chiesto aiuto prima di perdere i sensi.