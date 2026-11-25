65enne scoperto a Sora con 113 cartucce calibro 9x21 non dichiarate, denunciato
Un 65enne è stato denunciato dopo il ritrovamento di 113 cartucce non dichiarate durante il ritiro cautelativo delle armi.
Un uomo di 65 anni è stato denunciato per detenzione abusiva di munizionamento. Le 113 cartucce calibro 9×21 sono state scoperte dalla Polizia di Sora durante il ritiro cautelativo delle armi legalmente detenute, disposto dopo una precedente denuncia nei suoi confronti.
Il controllo nell’abitazione a Sora
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato svolto nei giorni scorsi dal personale del Commissariato di Sora, a seguito di una segnalazione. Gli agenti si sono recati a casa dell’uomo per eseguire il ritiro preventivo delle armi, provvedimento adottato dopo una precedente denuncia presentata nei suoi confronti.
Durante il controllo e l’inventario del materiale, gli operatori hanno trovato le cartucce calibro 9×21. Il detentore non aveva mai presentato la denuncia prescritta all’autorità di Pubblica Sicurezza per quel munizionamento. Alla luce degli elementi raccolti, è stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria.