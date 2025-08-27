NOTIZIE
Temi Caldi:

66 scioperi in arrivo a settembre 2025 dagli aerei ai treni: stop nazionali e regionali, come evitare i disagi

Settembre 2025 si annuncia difficile per chi viaggia: 66 scioperi in calendario, 14 nazionali. Treni, aerei e mezzi pubblici fermi in varie date

Pubblicato:

vincenzo corrado

Vincenzo Corrado

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Settembre si aprirà con un’ondata di scioperi che rischia di paralizzare trasporti e servizi pubblici in tutta Italia. Secondo il calendario diffuso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono previsti 66 scioperi in totale, di cui 14 di carattere nazionale. Si preannunciano quindi giornate di forte disagio per chi viaggia in treno, aereo o con i mezzi pubblici locali.

Gli scioperi delle ferrovie e dell’Atac

Il mese si apre con lo sciopero nazionale del personale ferroviario del Gruppo Ferrovie dello Stato: dalle 21 di giovedì 4 settembre alle 18 di venerdì 5 settembre incroceranno le braccia macchinisti e personale di bordo, bloccando Frecciarossa, Intercity, convogli regionali e Trenord.

Nelle stesse giornate sono previsti stop anche per il trasporto pubblico locale in varie città. A Roma, il 4 settembre i lavoratori Atac sospenderanno il servizio dalle 8:30 alle 12:30.

scioperiANSA

A settembre sono previsti 66 scioperi di trasporti e servizi pubblici

Lo stop delle compagnie aeree

Sabato 6 settembre è in programma una delle giornate più critiche per chi deve volare.

Lo sciopero riguarderà il personale di EasyJet (24 ore a livello nazionale e 4 ore specifiche a Catania), WizzAir (12:00-16:00) e Volotea (24 ore).

Disagi attesi anche negli scali di Roma, Milano, Varese, Catania, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone per lo sciopero degli addetti all’handling e dei servizi di vigilanza.

L’elenco degli scioperi locali e regionali

  • 8 settembre: trasporto pubblico locale fermo in diverse città siciliane (Catania, Enna, Palermo), a Savona e con riduzioni del servizio a Roma.
  • 10 settembre: ad Alessandria sciopero di 4 ore (10:30–14:30) per i dipendenti di AMAG Mobilità.
  • 14 settembre: stop di 24 ore per gli operatori Airport Handling negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa.
  • 15 settembre: disagi per i treni in Calabria e per il trasporto pubblico locale in Umbria, La Spezia, Pisa e Ravenna.
  • 16-17 settembre: sciopero del trasporto merci su rotaia, con Captrain Italia e Gts Rail ferme per 24 ore.
  • 18 settembre: sciopero in Sardegna per i lavoratori ARST (intera giornata).
  • 22 settembre: a Modena, Reggio Emilia e Piacenza sciopero di 24 ore del personale SETA.

La protesta del 26 settembre

Il mese si chiude con un’altra giornata ad alto rischio per i viaggiatori: venerdì 26 settembre è previsto lo sciopero nazionale del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti indetto da Cub Trasporti.

Anche Volotea tornerà a fermarsi per 24 ore a livello nazionale.

scioperi-settembre-2025 ANSA

Leggi anche

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo