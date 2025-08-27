66 scioperi in arrivo a settembre 2025 dagli aerei ai treni: stop nazionali e regionali, come evitare i disagi
Settembre 2025 si annuncia difficile per chi viaggia: 66 scioperi in calendario, 14 nazionali. Treni, aerei e mezzi pubblici fermi in varie date
Settembre si aprirà con un’ondata di scioperi che rischia di paralizzare trasporti e servizi pubblici in tutta Italia. Secondo il calendario diffuso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono previsti 66 scioperi in totale, di cui 14 di carattere nazionale. Si preannunciano quindi giornate di forte disagio per chi viaggia in treno, aereo o con i mezzi pubblici locali.
- Gli scioperi delle ferrovie e dell'Atac
- Lo stop delle compagnie aeree
- L'elenco degli scioperi locali e regionali
- La protesta del 26 settembre
Gli scioperi delle ferrovie e dell’Atac
Il mese si apre con lo sciopero nazionale del personale ferroviario del Gruppo Ferrovie dello Stato: dalle 21 di giovedì 4 settembre alle 18 di venerdì 5 settembre incroceranno le braccia macchinisti e personale di bordo, bloccando Frecciarossa, Intercity, convogli regionali e Trenord.
Nelle stesse giornate sono previsti stop anche per il trasporto pubblico locale in varie città. A Roma, il 4 settembre i lavoratori Atac sospenderanno il servizio dalle 8:30 alle 12:30.
A settembre sono previsti 66 scioperi di trasporti e servizi pubblici
Lo stop delle compagnie aeree
Sabato 6 settembre è in programma una delle giornate più critiche per chi deve volare.
Lo sciopero riguarderà il personale di EasyJet (24 ore a livello nazionale e 4 ore specifiche a Catania), WizzAir (12:00-16:00) e Volotea (24 ore).
Disagi attesi anche negli scali di Roma, Milano, Varese, Catania, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone per lo sciopero degli addetti all’handling e dei servizi di vigilanza.
L’elenco degli scioperi locali e regionali
- 8 settembre: trasporto pubblico locale fermo in diverse città siciliane (Catania, Enna, Palermo), a Savona e con riduzioni del servizio a Roma.
- 10 settembre: ad Alessandria sciopero di 4 ore (10:30–14:30) per i dipendenti di AMAG Mobilità.
- 14 settembre: stop di 24 ore per gli operatori Airport Handling negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa.
- 15 settembre: disagi per i treni in Calabria e per il trasporto pubblico locale in Umbria, La Spezia, Pisa e Ravenna.
- 16-17 settembre: sciopero del trasporto merci su rotaia, con Captrain Italia e Gts Rail ferme per 24 ore.
- 18 settembre: sciopero in Sardegna per i lavoratori ARST (intera giornata).
- 22 settembre: a Modena, Reggio Emilia e Piacenza sciopero di 24 ore del personale SETA.
La protesta del 26 settembre
Il mese si chiude con un’altra giornata ad alto rischio per i viaggiatori: venerdì 26 settembre è previsto lo sciopero nazionale del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti indetto da Cub Trasporti.
Anche Volotea tornerà a fermarsi per 24 ore a livello nazionale.