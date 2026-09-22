67enne investito sulla metro A Giulio Agricola a Roma, estratto vivo: è stato trasportato in codice rosso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di 67 anni è stato investito da un treno della metropolitana della linea A di Roma. La fermata coinvolta è Giulio Agricola, in direzione Anagnina. Fortunatamente l’uomo è stato estratto vivo dai vigili del fuoco ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Durante l’intervento, la Metro A è rimasta ferma per permettere le operazioni di recupero. Le sue condizioni sono gravi. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

Incidente sulla Metro A di Roma

Un uomo di 67 anni è stato investito da un treno della linea A della metropolitana di Roma. Non è ancora stato chiarito se si tratti di un incidente o di un gesto volontario, ma fortunatamente l’uomo è stato estratto vivo dai vigili del fuoco.

L’incidente è accaduto alla fermata della Metro A Giulio Agricola, in direzione Anagnina, intorno alle 16:00. Alle 16:09 è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Immediato anche l’intervento dei sanitari del 118, che hanno giudicato le sue condizioni molto gravi.

Una volta stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Si indaga per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Soccorsi e salvataggio

Dalla sala operativa del comando di Roma è stata inviata una squadra alla fermata di via Tuscolana 12/A, insieme al carro sollevamenti.

Le operazioni si sono concentrate sul recupero del sessantasettenne, che al momento dell’investimento è rimasto fortunatamente vivo, sebbene in gravi condizioni.

Una volta liberato, è stato preso in carico dal personale sanitario, stabilizzato e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono considerate gravi ed è arrivato al pronto soccorso in codice rosso.

Le indagini

Per permettere alle forze dell’ordine di effettuare gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto, il servizio della metropolitana di Roma è stato interrotto tra le stazioni Colli Albani e Anagnina.

Ci sono stati gravi disagi per i viaggiatori, ma durante l’emergenza è stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Nel frattempo la linea è tornata regolarmente in funzione.

Per gli agenti inizia ora la fase di ricostruzione degli eventi, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.