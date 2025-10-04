Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 68 anni è stato fermato a Pisa per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nell’ambito di un’attività di contrasto alla produzione illegale di marijuana, condotta presso l’abitazione dell’indagato.

La scoperta dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo alcune segnalazioni che hanno portato i militari della locale Stazione a monitorare i movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno individuato una vera e propria serra artigianale, allestita con sistemi di ventilazione, lampade alogene e temporizzatori, tutti strumenti utilizzati per favorire la crescita delle piante di marijuana in ambiente indoor.

Il materiale sequestrato

Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto sei piante di marijuana in avanzato stato di crescita, coltivate con cura in uno spazio appositamente predisposto. Oltre alle piante, sono stati sequestrati circa 90 grammi di infiorescenze essiccate, già pronte per essere immesse sul mercato illegale. Il materiale trovato comprendeva anche fertilizzanti, strumenti per il controllo dell’umidità e bilancini di precisione, elementi che testimoniano una coltivazione particolarmente curata e strutturata.

Un’attività destinata allo spaccio

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la presenza di strumenti professionali e la quantità di sostanza sequestrata fanno ipotizzare che la produzione non fosse destinata al solo consumo personale, ma che potesse alimentare una rete locale di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato quindi accompagnato in caserma per le procedure di rito.

Arresti domiciliari per il 68enne

Al termine delle operazioni, il 68enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altri soggetti coinvolti nella filiera dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

La presunzione di innocenza

Come previsto dall’articolo 27 della Costituzione, si ricorda che la persona indagata deve essere considerata presunta innocente fino a sentenza definitiva. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di rispettare i diritti dell’indagato durante tutte le fasi del procedimento.

Il fenomeno della coltivazione indoor

Negli ultimi anni, la coltivazione indoor di marijuana ha registrato una crescita significativa anche nel territorio di Pisa, grazie all’utilizzo di tecnologie sempre più sofisticate che consentono di ottenere raccolti abbondanti in spazi ridotti e lontano da occhi indiscreti. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il fenomeno, intensificando i controlli e le attività di prevenzione per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti.

