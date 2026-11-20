6mila persone in piazza a Bergamo per lo sciopero generale, funziona tutto sul fronte sicurezza
Circa 6.000 persone hanno partecipato ai cortei per lo sciopero generale a Bergamo, svolti senza criticità per la sicurezza pubblica.
Due manifestazioni per lo sciopero generale nazionale si sono svolte a Bergamo, richiamando complessivamente circa 6.000 partecipanti. I cortei, promossi dal movimento studentesco O.S.A. e dalla CGIL, sono stati gestiti dalle forze dell’ordine senza criticità per la sicurezza pubblica.
Sciopero generale, in 6mila in piazza a Bergamo
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Questura ha predisposto un piano per l’ordine e la sicurezza pubblica, definito durante il Comitato provinciale riunito in Prefettura. Al servizio hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.
I percorsi dei cortei
Le due iniziative si sono riunite in piazzale Marconi, punto di partenza del corteo principale, diviso in due distinti spezzoni: uno formato da studenti e movimenti cittadini, l’altro dai lavoratori aderenti alla CGIL. La manifestazione ha attraversato il centro fino al Sentierone, dove si è concluso il corteo sindacale.
Il gruppo di studenti e movimenti, composto da circa 2.000 partecipanti, ha invece proseguito lungo alcune strade del centro e ha terminato la sfilata al parco Suardi.
Nessuna criticità
La pianificazione e il coordinamento tra le forze di polizia hanno permesso lo svolgimento regolare di entrambe le manifestazioni, senza turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il dispositivo ha inoltre limitato le ricadute sulla viabilità e garantito la sicurezza dei partecipanti e della collettività a Bergamo.