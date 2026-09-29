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Due fratelli sono stati arrestati e oltre 7,5 kg di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati a seguito di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Messina. L’intervento, avvenuto il 28 settembre, ha portato anche al sequestro di 30 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Operazione antidroga nel rione Camaro e in centro città

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella giornata di ieri gli agenti sono stati impegnati in una serie di controlli mirati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività si sono concentrate sia nel rione Camaro che nel centro cittadino, zone considerate particolarmente sensibili al fenomeno.

Durante i controlli, il personale della Squadra Mobile della Questura di Messina ha effettuato una perquisizione domiciliare in immobili riconducibili a due fratelli residenti in città. L’operazione ha permesso di rinvenire una notevole quantità di sostanze stupefacenti: circa 4,5 kg di hashish, 3 kg di marijuana e 50 grammi di cocaina. Le droghe erano in parte suddivise in panetti e in parte conservate in contenitori di vetro, accuratamente occultati in due stanze di un appartamento condiviso anche con alcuni studenti universitari.

Materiale per il confezionamento e denaro contante

Oltre agli stupefacenti, gli agenti hanno trovato materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, segno di una presunta attività organizzata di spaccio. Nel corso della perquisizione è stata inoltre scoperta la somma di circa 30 mila euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio e in parte conservata in buste sottovuoto. Secondo gli investigatori, il denaro sarebbe il frutto dell’attività illecita messa in atto dai due fratelli.

Il materiale sequestrato è stato immediatamente affidato alla Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici necessari. I due giovani sono stati arrestati e condotti in carcere, a disposizione della Procura della Repubblica peloritana, che coordina le indagini. Le autorità sottolineano che, trattandosi di una fase preliminare, per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Messina.

IPA