7 ottobre di tensione a Genova, allarme pacco bomba vicino alla sinagoga di via Bertora: artificieri in azione

Allarme pacco bomba vicino alla sinagoga di Genova, in via Bertora. Martedì 7 ottobre, una borsa sospetta è stata lasciata da ignoti nei pressi del luogo di culto ebraico. Sul posto si sono precipitati gli artificieri. Le prime segnalazioni sono state effettuate da alcuni passanti che hanno telefonato al 112. La zona è stata interdetta al momento al traffico e ai pedoni. Proprio oggi la comunità ebraica ricorda il secondo anniversario dell’attacco terroristico di Hamas contro Israele.

In via Bertora, nei pressi della sinagoga, sono intervenuti gli artificieri della polizia, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. Come riferito da GenovaToday, la borsa è stata fatta brillare dagli artificieri e l’allarme è rientrato. Sembra che al suo interno non ci fosse alcunché di pericoloso, ma solamente della carta.

Per consentire le operazioni in totale sicurezza, la polizia locale ha chiuso al traffico via Assarotti. Inoltre gli agenti hanno provveduto a far chiudere anche i negozi della zona a scopo precauzionale.

La folla di curiosi

Dopo che l’area è stata transennata, una piccola folla di curiosi si è assiepata ai bordi delle barriere poste dalla polizia per osservare le operazioni in corso.

Due anni fa la strage di Hamas

L’allarme per il pacco sospetto ha destato forte apprensione in quanto è scattato nel giorno dell’anniversario della carneficina perpetrata da Hamas due anni fa.

Il bilancio della strage fu drammatico: furono oltre 1200 gli israeliani uccisi, di cui la maggior parte civili.

Da allora Israele ha iniziato a bombardare la Striscia di Gaza senza sosta. Secondo diversi analisti ci sarebbe in corso un genocidio dei palestinesi. In questi giorni si stanno tenendo dei negoziati in Egitto per provare ad arrivare a un cessate il fuoco.

L’obbiettivo è quello di ristabilire la pace. Molto dipenderà dall’accettazione o meno da parte di Hamas delle disposizioni contenute nelle 20 clausole del Piano Trump.

In particolare si punta a definire tre passaggi cruciali: il cessate il fuoco a Gaza, in che modo dovrà essere effettuato lo scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi, e la definizione delle tappe del ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia.