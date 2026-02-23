Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

7 persone sono state tratte in salvo durante un intervento della Polizia di Stato a Firenze per un incendio divampato in un palazzo di via Cavour. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando una pattuglia della DIGOS, impegnata nei controlli notturni sugli obiettivi sensibili della città, è stata coinvolta nell’emergenza. Le fiamme sono state notate dagli agenti che hanno immediatamente dato l’allarme e sono intervenuti per mettere in salvo gli occupanti dello stabile.

Incendio a Firenze

L’episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio. La pattuglia della DIGOS della Questura di Firenze, mentre transitava in via Cavour nelle ore notturne, ha udito un forte boato probabilmente causato dallo scoppio di vetri, e ha visto delle fiamme fuoriuscire da una finestra al terzo piano di un edificio residenziale.

Resisi conto della gravità della situazione i poliziotti hanno immediatamente allertato la Sala Operativa della Questura, richiedendo l’intervento urgente delle Volanti, dei Vigili del Fuoco e del personale medico. Nell’attesa dei soccorsi gli agenti, senza esitazione e mettendo a rischio la propria incolumità, hanno deciso di entrare nello stabile avvolto dal fumo e dalle fiamme.

L’evacuazione degli inquilini

Coprendosi le vie respiratorie con i propri indumenti, i due operatori hanno iniziato a richiamare l’attenzione degli inquilini urlando e suonando ripetutamente ai campanelli degli appartamenti. Grazie a questa azione tempestiva sono riusciti ad accompagnare all’esterno tutti gli occupanti dello stabile, in totale 7 persone, mettendoli così in salvo prima che la situazione potesse peggiorare ulteriormente.

Non limitandosi all’evacuazione, i poliziotti hanno anche provveduto a chiudere i contatori del gas in ciascun appartamento, bonificando gli interni e riducendo il rischio di ulteriori pericoli o esplosioni. Questo intervento ha contribuito a scongiurare possibili conseguenze ancora più gravi per gli abitanti e per l’intero edificio.

Il coordinamento con i soccorsi

Poco dopo sul posto sono giunte le Volanti, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario, che hanno preso in carico la gestione dell’incendio e delle eventuali emergenze mediche.

L’azione sinergica delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha permesso di riportare la situazione sotto controllo e di garantire la sicurezza degli abitanti dello stabile di via Cavour a Firenze.

IPA