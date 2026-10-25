70enne accoltellato a Colceresa nel Vicentino, la reazione dopo le presunte avance: arrestata una 32enne

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di settant’anni è stato aggredito con un coltello durante un litigio. È accaduto a Colceresa, in provincia di Vicenza. Ad aggredirlo una donna di 32 anni, arrestata per tentato omicidio in flagranza di reato. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna avrebbe reagito in seguito al tentativo di avances dell’uomo alla sua compagna. Il ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Vicenza.

Accoltellamento a Colceresa

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, una donna di 32 anni è stata arrestata in flagranza di reato. Le è stato contestato il tentato omicidio di un uomo di 70 anni di Colceresa, in provincia di Vicenza.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, la 32enne e l’uomo di settant’anni stavano discutendo quando è avvenuto l’accoltellamento.

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Chiamati i soccorsi, l’uomo è stato trasportato in ospedale a Vicenza, mentre la donna è stata arrestata.

La ricostruzione: cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i fatti sarebbero avvenuti poco prima delle 23 di sabato 24 ottobre. La donna si trovava in compagnia della propria fidanzata, una coetanea di nazionalità moldava, all’interno dell’abitazione dell’anziano.

Con loro c’era anche un’altra donna, una sessantenne del posto. Ascoltate le persone sul luogo dell’aggressione, i carabinieri hanno appreso che tra l’uomo e la 32enne sarebbe scoppiato un diverbio per un presunto approccio che il padrone di casa avrebbe rivolto alla compagna di lei.

L’aggressione sarebbe avvenuta anche in un contesto di abuso di sostanze alcoliche. La 32enne avrebbe impugnato un coltello da cucina con una lunga lama, di almeno 22 cm, sferrando un fendente all’addome dell’anziano.

I soccorsi

Segnalata l’aggressione da parte delle persone sul posto, sono arrivati insieme ai soccorsi anche i carabinieri. Questi hanno immobilizzato l’autrice del gesto e l’hanno arrestata, colpendola in flagranza di reato.

I sanitari invece si sono occupati del ferito. Stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Vicenza.

L’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico definito delicato da fonti locali come VicenzaToday. Da quello che si apprende risulta ancora ricoverato e non in pericolo di vita.