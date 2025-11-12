Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato salvato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri un uomo di circa settant’anni che si è accasciato al suolo privo di sensi a Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola). L’episodio, avvenuto in strada, ha visto i militari bloccare il traffico e praticare le manovre di rianimazione, utilizzando anche un defibrillatore, fino all’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la pattuglia guidata dal Luogotenente Carica Speciale Massimiliano Giglio, Comandante della Stazione di Gravellona Toce, si trovava in servizio quando ha notato un uomo, apparentemente di circa settant’anni, accasciarsi improvvisamente al suolo e perdere conoscenza. I militari non hanno esitato: si sono subito fermati e hanno messo in sicurezza l’area, bloccando il traffico per evitare che il malcapitato venisse investito dai numerosi veicoli in transito.

Le manovre di rianimazione e l’uso del defibrillatore

Constatata la gravità della situazione, i Carabinieri hanno verificato che l’uomo era incosciente e privo di battito cardiaco. Mentre uno dei militari ha immediatamente allertato la Centrale Operativa del 118, il Luogotenente Giglio ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Nel frattempo, il militare di servizio presso la Caserma, venuto a conoscenza dell’accaduto, ha prelevato il defibrillatore (DAE) in dotazione al Comando Stazione e si è precipitato sul posto, distante solo poche decine di metri dalla sede.

Il cuore riprende a battere: il ruolo decisivo dei Carabinieri

Grazie alla rapidità d’azione, i militari hanno potuto avviare immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare e le operazioni di defibrillazione con l’apparecchio DAE. Dopo due scariche e diversi minuti di intenso massaggio, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere. Nel frattempo, il personale medico è giunto sul posto a bordo di ambulanza, ha stabilizzato il paziente e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Domodossola per ulteriori accertamenti.

