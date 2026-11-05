Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un 28enne originario del Napoletano è stato arrestato a Potenza con l’accusa di truffa aggravata ai danni di una 70enne. Come riferito dalla Polizia di Stato, il giovane si sarebbe introdotto nell’abitazione dell’anziana riuscendo a raggirarla con il pretesto di dover effettuare una finta perquisizione domestica, prima di essere intercettato e bloccato dagli agenti.

La telefonata e il pretesto

La donna ha ricevuto una telefonata nella mattinata da un uomo che si è spacciato per un appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Le ha riferito che la targa dell’auto del marito era stata individuata in relazione a una rapina in gioielleria, avvenuta pochi giorni prima.

La messa in atto della truffa a Potenza

Con il pretesto di verificare la presenza in casa della refurtiva, il falso carabiniere le ha annunciato l’arrivo di un collega per una perquisizione domiciliare nella sua casa a Potenza.

Quando la donna ha spiegato di avere soltanto i gioielli di famiglia, l’interlocutore le ha chiesto di prepararli per facilitare il controllo.

Poco dopo un giovane si è presentato all’ingresso del palazzo. Accortosi della presenza degli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha tentato di allontanarsi, ma è stato bloccato e arrestato.

La decisione dell’autorità giudiziaria

In sede di convalida della misura cautelare, l’Autorità giudiziaria ha riqualificato l’ipotesi di reato in tentata estorsione aggravata e ha disposto per il giovane gli arresti domiciliari.

Il Questore ha inoltre emesso nei suoi confronti un divieto di ritorno nel capoluogo per tre anni. Le indagini sono ancora in corso.

IPA