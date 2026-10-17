71enne attaccato e ucciso da un alligatore in Florida, pescava sul lago Apopka: è stato catturato e ucciso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di 71 anni è stato attaccato da un alligatore lungo oltre 3 metri. Stava pescando sulla riva di uno stagno in Florida quando è stato aggredito. Il corpo dell’uomo è stato recuperato solo dopo diverse ore: la presenza di altri alligatori ha infatti reso difficili i soccorsi e ha ritardato il recupero della salma. Dopo i fatti, l’alligatore è stato catturato e ucciso. Si indaga ora sull’assenza di un’allerta alligatori nella zona, anche se le acque del lago Apopka sono note proprio per la presenza di questi animali.

71enne ucciso da un alligatore

Un uomo di 71 anni è stato attaccato e ucciso da un alligatore mentre pescava nei pressi del lago Apopka, a Winter Garden, a nord-ovest di Orlando in Florida. L’anziano si chiamava Steven Hamilton e si trovava sulla riva di uno stagno utilizzato anche per la pesca.

L’aggressione sarebbe avvenuta nell’area del Dr. Bradford Memorial Park poco prima delle 17. La chiamata ai servizi di emergenza è infatti arrivata intorno alle 17:20.

L’alligatore è stato descritto come un animale di oltre 3 metri. Una volta catturato, è stato misurato: 11 piedi e 8 pollici, equivalenti a circa 3,56 metri.

Soccorsi difficili per altri alligatori

La squadra di emergenza è intervenuta subito, ma il corpo è stato recuperato solo intorno alle 19, circa un’ora e mezza dopo la chiamata. Questo perché, come spiega il capo dei vigili del fuoco Jose Gainza, nell’area erano presenti diversi altri rettili.

A ricostruire la vicenda è stata una testata locale, secondo la quale dopo l’aggressione è stato necessario far intervenire l’agenzia statale che si occupa della fauna selvatica per individuare l’esemplare responsabile.

L’animale è stato infatti catturato e ucciso.

Le indagini

L’animale “ha pagato” per aver fatto qualcosa di naturale, ma è stata aperta un’indagine anche per capire le responsabilità dell’episodio. Infatti, la presenza di alligatori vicino agli specchi d’acqua è un rischio noto in Florida e in altre zone degli Stati Uniti.

Per evitare che queste aggressioni diventino fatali e più frequenti, viene spesso segnalata la presenza di alligatori nella zona. Le segnalazioni permettono infatti di chiudere le aree ed evitare che i civili si avvicinino.

La polizia di Winter Garden ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’accaduto e il capitano della polizia Michael Mason ha dichiarato che, anche in assenza di segnalazioni specifiche, la zona del lago Apopka è ricca di alligatori. Per questo l’invito a prestare attenzione e a mantenere la distanza dagli animali selvatici è attivo tutto l’anno.