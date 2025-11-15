71enne muore travolto dal proprio furgone dopo che un'auto lo ha colpito. Il tragico incidente vicino Ferrara

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un incidente mortale si è verificato a Pontemaodino, frazione di Codigoro in provincia di Ferrara. Un uomo di 60 anni alla guida di un’automobile ha tamponato un furgone parcheggiato a bordo strada che, ribaltandosi, ha travolto e ucciso il suo proprietario. La vittima, 71 anni, era Volturno Guitti. L’uomo alla guida dell’auto, gravemente ferito, è stato trasportato all’ospedale in elisoccorso.

Travolto dal proprio furgone vicino Ferrara

Poco dopo le 15:00 del pomeriggio di sabato 15 novembre, un tragico incidente è avvenuto all’altezza del civico 17 di via Località Comuni, a Pontemaodino di Codigoro, nel Ferrarese.

Un’automobile modello Fiat Tempra è arrivata procedendo ad una velocità elevata e si è scontrata con un mezzo parcheggiato a bordo strada.

A seguito del violento tamponamento, il furgone in sosta si è ribaltato e ha travolto il proprietario che si trovava a poca distanza.

Il veicolo si è poi spinto al di fuori della sede stradale, terminando la propria corsa all’interno di un fosso al momento senz’acqua.

Morto il 71enne Volturno Guitti

Il Corriere di Bologna segnala che la vittima era Volturno Guitti, uomo di 71 anni residente nel comune di Codigoro.

Guitti si era recato sul posto per pescare e, dopo aver parcheggiato, si era posizionato con l’attrezzatura a pochi metri di distanza dal proprio furgone.

Nel ribaltarsi, il furgoncino lo ha travolto e l’anziano è morto sul colpo dopo essere rimasto intrappolato tra le ruote.

“È una tragedia immane, difficile da commentare. – è il commento di Alice Sabina Zanardi, sindaca di Codigoro – Non posso che far sentire tutta la mia vicinanza alla famiglia della vittima”.

Gravemente ferito l’automobilista

La solidarietà della sindaca Zanardi è rivolta anche a “chi sta combattendo per la vita in queste ore” a cui dedica “tutto il supporto della nostra comunità”.

Volturno Guitti non è stato infatti il solo a restare coinvolto nel tragico incidente stradale.

L’uomo che si trovava alla guida della Fiat Tempra, 60enne di Pontelagorino, risulta gravemente ferito.

Stabilizzato dal personale sanitario del 118, l’uomo è stato trasportato in elicottero presso l’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato con codice di massima urgenza.

Gli inquirenti stanno svolgendo le indagini necessarie a stabilire le dinamiche esatte dell’incidente.