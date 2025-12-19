Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto di gioielli e denaro ai danni di una donna di 74 anni residente, arrestato un 35enne napoletano e refurtiva recuperata: è il riassunto dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Padova nel pomeriggio del 17 dicembre. L’uomo, dopo aver raggirato la vittima con la tecnica del finto maresciallo, è stato bloccato presso la stazione ferroviaria cittadina mentre tentava di fuggire con il bottino.

La dinamica della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni degli anziani, fenomeno purtroppo in crescita e oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Nel primo pomeriggio del 17 dicembre, una donna di 74 anni residente nella zona Guizza di Padova ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è qualificato come maresciallo dei Carabinieri. L’interlocutore, con tono allarmato, ha fatto credere all’anziana che la figlia fosse stata trattenuta da una non meglio precisata autorità in seguito a un incidente stradale con alcuni feriti. Per evitare conseguenze peggiori, la donna avrebbe dovuto pagare una “cauzione” che sarebbe stata riscossa a breve da un incaricato delle forze dell’ordine.

Pochi minuti dopo, un uomo si è presentato alla porta della vittima, spacciandosi per il maresciallo annunciato. Con modi convincenti, si è fatto consegnare 350 euro in contanti e numerosi gioielli e monili d’oro, per un valore complessivo di circa 25.000 euro. Dopo aver raccolto la refurtiva, il truffatore si è allontanato rapidamente dall’abitazione.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La vittima, resasi conto di essere stata vittima di una truffa, ha immediatamente contattato il numero d’emergenza della Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti prontamente, raccogliendo la descrizione dettagliata dell’uomo e dell’abbigliamento indossato. Grazie a una rapida attività investigativa, il sospettato è stato individuato all’esterno della stazione ferroviaria di Padova, mentre si apprestava a prendere un treno per fare ritorno in Campania.

Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un biglietto ferroviario per Napoli, dei 350 euro in contanti e di tutti i gioielli sottratti poco prima. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e, nella stessa serata, riconsegnata alla legittima proprietaria.

L’identificazione e i precedenti dell’arrestato

Condotto in Questura, il responsabile è stato identificato come un 35enne campano, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia. Tra questi figurano una rapina aggravata nel 2010, un furto di materiale edile nel 2021 e una tentata truffa commessa il 1 dicembre a Treviso. La flagranza del reato di truffa aggravata ha consentito agli agenti di procedere all’arresto e di mettere l’uomo a disposizione della Procura della Repubblica di Padova.

Il giorno successivo, 18 dicembre, il 35enne è stato sottoposto a giudizio per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Il contesto: la lotta alle truffe agli anziani

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alle truffe ai danni degli anziani, fenomeno che ha visto recentemente la Squadra Mobile di Padova impegnata in una vasta operazione tra Veneto e Campania. Il 28 novembre, su richiesta della Procura della Repubblica di Padova e su disposizione del G.I.P. del Tribunale euganeo, sono stati eseguiti 11 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti parte di un’associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e alle truffe in danno di anziani.

Il presunto “capo promotore” dell’organizzazione è un 32enne pluripregiudicato, appartenente a un noto clan camorristico operante nel “Rione Forcella” di Napoli, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, reati contro il patrimonio, stupefacenti e tentato omicidio.

Le dichiarazioni delle autorità

Il Questore di Padova ha sottolineato l’importanza di tutelare le persone anziane, considerate “la nostra memoria e la nostra identità”, e ha ribadito la necessità di un’azione congiunta tra istituzioni, cittadini e associazioni per prevenire e contrastare questi odiosi reati. Le vittime, spesso colpite nei sentimenti e negli affetti, subiscono non solo un danno economico ma anche pesanti conseguenze emotive.

Le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione

Fondamentale, secondo la Polizia di Stato, è l’attività di prevenzione e informazione rivolta agli anziani. In questa direzione si inserisce l’accordo siglato nel marzo 2024 tra Polizia di Stato, Despar (Aspiag Service) e Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI). La campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, nata dalla consapevolezza di dover arginare il fenomeno, punta su un capillare circuito di informazione attraverso la distribuzione di flyer informativi nei condomìni associati e in tutti i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar della provincia di Padova.

IPA