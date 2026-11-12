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Una chiamata al Numero unico di emergenza, nella tarda serata del 5 novembre, ha fatto scattare l’intervento della polizia ad Assisi. Un uomo di 75 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori ai danni della vicina di casa e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Le frasi minacciose alla vicina

Gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Assisi sono intervenuti in un’abitazione di Assisi. La vittima, una donna di 69 anni, ha raccontato che il figlio l’aveva avvertita di aver sentito l’uomo pronunciare frasi minacciose nei suoi confronti.

Le parole sarebbero state registrate da un sistema di videosorveglianza.

I precedenti, dall’auto danneggiata al tentato incendio

Gli accertamenti hanno ricostruito precedenti episodi per i quali l’uomo era già stato deferito all’Autorità giudiziaria per atti persecutori.

In diverse occasioni avrebbe danneggiato l’auto della vicina, rompendo un vetro e forando gli pneumatici. Lo scorso settembre, inoltre, avrebbe tentato di appiccare il fuoco a una corda usata per aprire la saracinesca di un esercizio commerciale e ad alcuni elementi in legno collocati all’esterno.

L’intervento e l’arresto

Quando i poliziotti hanno cercato di contattarlo, l’uomo si è barricato in casa, li ha insultati e ha impedito che venisse completata la sua identificazione. È uscito solo dopo un’opera di trattative, rese possibili anche dalla presenza di una sua parente e dei Vigili del Fuoco, nel frattempo arrivati sul posto.

Condotto negli uffici del Commissariato, è stato arrestato in flagranza differita e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo la querela della vittima e gli atti di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno è stato trasferito nella casa circondariale di Perugia–Capanne, in attesa dell’udienza di convalida. L’uomo ha precedenti di polizia ed è sottoposto in via provvisoria alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

IPA