75enne trovata morta carbonizzata sul balcone a Castellammare di Stabia, il corpo accanto a una bombola di gas

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tragedia a Castellammare di Stabia, nel Napoletano: una donna di 75 anni è stata trovata morta sul balcone della sua abitazione. Secondo le prime indiscrezioni, il corpo sarebbe parzialmente carbonizzato e posizionato accanto a una bombola di gas. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale e del Nucleo Radiomobile. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essersi trattato di un incidente domestico.

Tragedia a Castellammare di Stabia

I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì 28 agosto. Una donna di 75 anni è stata trovata priva di vita sul balcone della sua abitazione a Castellammare di Stabia (Napoli), in via Vittorio Veneto.

Secondo Adnkronos e Napoli Today, il corpo dell’anziana si sarebbe presentato parzialmente carbonizzato.

©️ 2024 OpenMapTiles | ©️ 2024 OpenStreetMap contributors | ©️ 2024 TomTom | Tuttocittà

Come anticipato, accanto al cadavere era presente una bombola di gas. Sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della stazione locale e i militari del Nucleo Radiomobile.

All’interno dell’abitazione sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche del dramma. L’area dell’abitazione è stata messa in sicurezza.

L’ipotesi: la 75enne morta per un ritorno di fiamma della bombola?

Per il momento l’ipotesi più condivisa dalle principali testate è quella di un ritorno di fiamma della bombola che, ricordiamo, si trovava accanto al cadavere all’arrivo dei soccorritori e delle autorità.

Gli accertamenti sono in corso. Secondo altre testate – da Il Corrierino e Il Mattino – la tragedia si sarebbe consumata a Gragnano e non a Castellammare di Stabia.

Chi era la donna

Secondo Corrierino e Lo Strillone, la donna trovata morta, G.T., sarebbe stata la nonna di un 13enne che nel 2022 morì dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina. Questo dato, tuttavia, è ancora da confermare.

Secondo ipotesi alternative, non si esclude che all’interno dell’appartamento sia scoppiato un incendio accidentale dovuto a un incidente domestico che potrebbe avere investito l’anziana. Gli inquirenti indagano a tutto tondo per ricostruire la tragedia e stabilire eventuali responsabilità.