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75enne trovata morta carbonizzata sul balcone a Castellammare di Stabia, il corpo accanto a una bombola di gas

Il corpo giaceva semicarbonizzato accanto a una bombola, potrebbe essersi trattato di un incidente domestico. Indagano i carabinieri

Aggiornato: 3 min di lettura

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Luca Mastinu

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tragedia a Castellammare di Stabia, nel Napoletano: una donna di 75 anni è stata trovata morta sul balcone della sua abitazione. Secondo le prime indiscrezioni, il corpo sarebbe parzialmente carbonizzato e posizionato accanto a una bombola di gas. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale e del Nucleo Radiomobile. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essersi trattato di un incidente domestico.

Tragedia a Castellammare di Stabia

I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì 28 agosto. Una donna di 75 anni è stata trovata priva di vita sul balcone della sua abitazione a Castellammare di Stabia (Napoli), in via Vittorio Veneto.

Secondo AdnkronosNapoli Today, il corpo dell’anziana si sarebbe presentato parzialmente carbonizzato.

75enne morta balcone castellammare di stabia©️ 2024 OpenMapTiles | ©️ 2024 OpenStreetMap contributors | ©️ 2024 TomTom | Tuttocittà
Una anziana 75enne è stata trovata morta nella sua casa di Castellammare di Stabia (Napoli). La donna giaceva priva di vita sul balcone, parzialmente carbonizzata

Come anticipato, accanto al cadavere era presente una bombola di gas. Sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della stazione locale e i militari del Nucleo Radiomobile.

All’interno dell’abitazione sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche del dramma. L’area dell’abitazione è stata messa in sicurezza.

L’ipotesi: la 75enne morta per un ritorno di fiamma della bombola?

Per il momento l’ipotesi più condivisa dalle principali testate è quella di un ritorno di fiamma della bombola che, ricordiamo, si trovava accanto al cadavere all’arrivo dei soccorritori e delle autorità.

Gli accertamenti sono in corso. Secondo altre testate – da Il CorrierinoIl Mattino – la tragedia si sarebbe consumata a Gragnano e non a Castellammare di Stabia.

Chi era la donna

Secondo CorrierinoLo Strillone, la donna trovata morta, G.T., sarebbe stata la nonna di un 13enne che nel 2022 morì dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina. Questo dato, tuttavia, è ancora da confermare.

Secondo ipotesi alternative, non si esclude che all’interno dell’appartamento sia scoppiato un incendio accidentale dovuto a un incidente domestico che potrebbe avere investito l’anziana. Gli inquirenti indagano a tutto tondo per ricostruire la tragedia e stabilire eventuali responsabilità.

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