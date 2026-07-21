Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 770 kg di cocaina sequestrati il bilancio di una vasta operazione delle forze dell’ordine presso il porto di Vado Ligure (Savona). Il carico, proveniente dall’Ecuador e nascosto tra pallet di banane, è stato individuato grazie a un’attività di controllo mirata sulle rotte commerciali tra Sud America ed Europa.

Il sequestro: cocaina nascosta tra le banane

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata portata a termine dai militari del Comando Provinciale di Savona, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova e i funzionari della Sezione Antifrode dell’Ufficio ADM Liguria 3 di Savona. L’intervento è avvenuto a breve distanza da un precedente sequestro simile, confermando l’efficacia delle attività di controllo presso lo scalo portuale di Vado Ligure.

Durante i controlli, gli operatori hanno individuato un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell’Ecuador. All’interno, abilmente occultati tra decine di pallet di banane, sono stati rinvenuti 650 panetti di sostanza stupefacente. Le analisi effettuate sul posto hanno confermato che si trattava di cocaina purissima, per un peso complessivo di oltre 770 kg.

Un traffico internazionale di droga

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le rotte commerciali tra Sud America e il porto di Vado Ligure sono costantemente monitorate dalle forze dell’ordine, poiché rappresentano un crocevia strategico per i flussi commerciali verso l’Europa e, di conseguenza, un punto di interesse per le organizzazioni criminali dedite ai traffici illeciti.

Un colpo alle organizzazioni criminali

Il valore della cocaina sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto generare un guadagno stimato di circa 250 milioni di euro per le organizzazioni criminali. Questo sequestro rappresenta una delle operazioni antidroga più rilevanti degli ultimi anni nello scalo vadese, infliggendo un duro colpo alle reti di spaccio internazionale.

L’azione delle forze dell’ordine è stata indirizzata non solo a interrompere il traffico di droga, ma anche a proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione, spesso esposte ai rischi e agli effetti nocivi derivanti dalla diffusione delle sostanze stupefacenti. L’operazione si colloca infatti nell’ambito di una costante attività di prevenzione e repressione dei reati legati al mondo della droga.

Il porto di Vado Ligure sotto i riflettori

Il porto di Vado Ligure si conferma, ancora una volta, come uno snodo cruciale non solo per il commercio legale, ma anche per i tentativi di traffico illecito da parte delle organizzazioni criminali. Le attività di controllo e prevenzione messe in campo dalle autorità si sono dimostrate fondamentali per contrastare questi fenomeni e garantire la sicurezza del territorio.