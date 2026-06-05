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È di circa 77 chilogrammi di prodotti ittici sequestrati e diverse violazioni amministrative contestate il bilancio di un’operazione congiunta della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto, condotta lungo il litorale tra Licata e Agrigento per contrastare la pesca illegale e la commercializzazione di prodotti non tracciati. L’intervento, finalizzato alla tutela delle risorse marine e della legalità nel settore ittico, è stato effettuato nella giornata di ieri e ha portato anche all’irrogazione di alcune migliaia di euro di sanzioni amministrative.

Irregolarità e sequestri: i dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un’attività di controllo ancora in corso, che interessa il tratto di litorale compreso tra Licata e Agrigento. Il servizio, svolto in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Licata, ha riguardato non solo le attività di pesca ma anche gli esercizi commerciali operanti nel settore ittico, con l’obiettivo di verificare la regolarità della filiera e la tracciabilità dei prodotti.

Nel corso delle ispezioni, gli agenti hanno riscontrato irregolarità relative alla commercializzazione e alla tracciabilità dei prodotti ittici. In particolare, sono stati sequestrati circa 40 chilogrammi di seppie, risultate prive della documentazione richiesta dalla normativa vigente. Questi prodotti, non accompagnati dai certificati necessari a garantirne la provenienza e la sicurezza, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Controlli su strada: sequestro di altri 37 chilogrammi di seppie

Durante la mattinata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti, una pattuglia ha fermato un’autovettura in transito sulla statale 115. L’ispezione, condotta congiuntamente dal personale della Guardia Costiera di Licata e dal Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro, ha permesso di individuare a bordo 37 chilogrammi di seppie non conformi alle norme nazionali e comunitarie che regolano la filiera della pesca. Anche in questo caso, la merce è risultata priva di tracciabilità e, dopo il controllo del veterinario dell’Asp di Agrigento, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Sanzioni e violazioni amministrative

Gli accertamenti svolti hanno portato alla contestazione di diverse violazioni amministrative a carico dei responsabili delle irregolarità riscontrate. Le autorità hanno irrogato sanzioni per alcune migliaia di euro, a testimonianza della severità con cui vengono perseguiti i comportamenti illeciti nel settore della pesca e della commercializzazione dei prodotti ittici.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto per contrastare la pesca illegale e il commercio di prodotti ittici non conformi. Questi fenomeni, sottolineano le autorità, arrecano un grave danno all’ecosistema marino, contribuendo all’impoverimento dei fondali e, in alcuni casi, alla quasi totale scomparsa di alcune specie. Inoltre, tali condotte alterano il mercato, penalizzando gli operatori che rispettano le regole e mettono a rischio la sicurezza dei consumatori.

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