78enne disperso in mare a San Benedetto Del Tronto, recuperata una pinna: il video della Capitaneria
Cresce l'ansia a San Benedetto del Tronto: ricerche in corso per un 78enne disperso in mare, trovata una pinna
Sale la preoccupazione per un 78enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), uscito in mare per una nuotata e non rientrato in spiaggia: l’uomo, nuotatore esperto, indossava la muta e le pinne, una delle quali è stata rinvenuta dai soccorritori poco prima delle ore 14. Una task force coordinata dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) sta partecipando alle ricerche, ancora senza esito.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.