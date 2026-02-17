Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato tratto in salvo un uomo di 78 anni che aveva trascorso una notte nei boschi di Genova, dopo essere rimasto bloccato nella vegetazione. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha udito richieste di aiuto provenire da una zona boschiva. L’anziano, che si era recato in cerca di erbe selvatiche, è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti.

La segnalazione e l’avvio delle ricerche

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri in via Rollino, a Genova. Un cittadino, mentre si trovava a bordo strada, ha attirato l’attenzione degli agenti delle volanti dei Commissariati di Cornigliano e Sestri Ponente. L’uomo aveva sentito delle richieste di aiuto provenire da una zona boschiva poco distante.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori

Gli agenti delle volanti, insieme al personale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e ai militi dell’ambulanza, si sono immediatamente addentrati nel luogo indicato. Le ricerche sono partite dalla zona a valle del Monte Gazzo, seguendo i sentieri più battuti e proseguendo verso l’alto, senza interruzioni.

Il ritrovamento dell’uomo disperso

Dopo un’attenta perlustrazione, i soccorritori hanno raggiunto un punto particolarmente impervio, nascosto dalla fitta vegetazione e coperto da rovi. In quel luogo hanno individuato un uomo del posto di 78 anni, che si trovava in stato confusionale e lamentava forti dolori. L’anziano era rimasto bloccato e non era riuscito a liberarsi autonomamente.

Le operazioni di salvataggio

Grazie all’utilizzo degli attrezzi in dotazione ai Vigili del Fuoco e al Soccorso Alpino, l’uomo è stato liberato dalla vegetazione che lo intrappolava. I soccorritori gli hanno prestato le prime cure mediche direttamente sul posto, valutando le sue condizioni prima di procedere con il trasporto.

Una volta riportato a valle, l’anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato all’ospedale Villa Scassi per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, pur segnate dalla notte trascorsa all’addiaccio, non sono apparse gravi.

La dinamica dell’accaduto

Dagli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che l’uomo, la sera precedente, si era recato nella zona boschiva alla ricerca di erbe selvatiche. Durante l’escursione, era caduto nella fitta vegetazione e non era più riuscito a liberarsi, trascorrendo così l’intera notte all’aperto, esposto alle intemperie.

IPA