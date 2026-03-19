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Una donna di 78 anni scomparsa nei boschi di Vazia-Lisciano, nel comune di Rieti, è stata tratta in salvo dopo una notte di ricerche condotte dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L’intervento è stato reso possibile grazie all’analisi del segnale telefonico emesso dal cellulare della donna, che ha permesso ai soccorritori di localizzarla e prestarle le prime cure. Le operazioni sono state coordinate con il supporto di diverse squadre di emergenza e si sono concluse con il trasferimento della donna in ospedale.

La scomparsa della donna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’allarme è stato lanciato nella serata di ieri quando i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Antrodoco sono stati chiamati a partecipare alle ricerche di una donna di 78 anni scomparsa nella zona di Vazia-Lisciano, nel territorio comunale di Rieti.

La donna si era allontanata da un centro medico situato nella stessa area, facendo perdere le proprie tracce e destando immediata preoccupazione tra i familiari e il personale sanitario.

Le prime fasi delle operazioni: tecnologia e coordinamento

Per individuare la possibile posizione della donna i militari hanno avviato un’interrogazione degli operatori telefonici, così da ottenere informazioni utili sulle aree da cui il cellulare della scomparsa risultava ancora attivo.

Grazie a questa analisi, la squadra si è recata rapidamente sul posto, unendosi alle ricerche già in corso e iniziando a setacciare sentieri e zone boschive.

L’operazione ha visto la collaborazione dell’unità cinofila della Stazione S.A.G.F., dei Vigili del Fuoco di Rieti, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) e della Polizia di Stato.

Le difficoltà della notte: buio, freddo e terreno impervio

Le condizioni ambientali hanno reso le ricerche particolarmente complesse: il buio fitto, le temperature rigide e l’asperità del terreno hanno messo a dura prova i soccorritori.

Nonostante ciò, le squadre hanno proseguito senza sosta concentrandosi sull’area boschiva scoscesa adiacente al cosiddetto vallone di Lisciano, individuata come zona primaria grazie ai dati delle celle telefoniche agganciate dal cellulare della donna.

L’intervento aereo e il ritrovamento

Le operazioni sono proseguite ininterrottamente fino alle ore 4 del mattino per poi riprendere all’alba con il supporto dei finanzieri della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pratica di Mare. Questi ultimi sono giunti rapidamente sul luogo delle ricerche con un elicottero dotato di tecnologia avanzata, in grado di rilevare segnali telefonici anche in aree impervie.

Durante il sorvolo, l’elicottero ha intercettato un segnale telefonico lungo un sentiero in località Case Macchiole. I militari S.A.G.F. a bordo sono stati sbarcati in prossimità del punto individuato e, dopo una breve ricerca a vista, hanno localizzato la donna scomparsa. Le sue condizioni di salute sono state immediatamente valutate e sono state prestate le prime cure sul posto.

Il soccorso e il trasferimento in ospedale

Una volta comunicata la posizione esatta alle altre squadre di soccorso, queste hanno raggiunto i militari per procedere al trasporto della donna tramite una barella Kong fino alla strada asfaltata più vicina. Alle ore 12 le operazioni di soccorso si sono concluse con il trasferimento della donna sull’automezzo del 118 di Rieti, che l’ha condotta in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

L’intervento ha messo in evidenza la professionalità e la preparazione tecnica del personale del Soccorso Alpino e del Servizio Aereo della Guardia di Finanza. L’equipaggiamento all’avanguardia e la capacità di operare in scenari estremi hanno permesso di affrontare con successo una situazione di emergenza, integrandosi efficacemente con gli altri attori istituzionali impegnati nella ricerca e nel soccorso.

IPA