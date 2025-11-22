Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato tratto in arresto un cittadino italiano di settantanove anni per pornografia minorile a Ravenna, dopo che una commessa di un negozio ha segnalato la presenza di materiale illecito sul suo telefono. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

La segnalazione della commessa e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nei giorni scorsi quando l’uomo si è recato in un negozio per effettuare un bonifico di denaro all’estero. Non riuscendo a completare l’operazione, ha chiesto aiuto alla commessa, la quale, prendendo in mano il telefono dell’uomo, ha notato la presenza di materiale a carattere pornografico ritraente minori all’interno di alcune chat WhatsApp di cui l’uomo faceva parte.

Il sequestro del telefono e la perquisizione informatica

La commessa, resasi conto della gravità della situazione, ha immediatamente contattato le Forze dell’Ordine. Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Ravenna, insieme alla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, sono intervenuti sequestrando il telefono cellulare dell’uomo. In collaborazione con la Polizia Postale, è stata quindi eseguita una perquisizione informatica sul dispositivo.

Il ritrovamento di oltre 800 contenuti illeciti

L’analisi del telefono ha portato al rinvenimento di più di 800 contenuti di carattere pornografico, scaricati da chat WhatsApp e Telegram, che ritraevano minori in atteggiamenti sessualmente espliciti e impliciti. Il materiale è stato sequestrato come prova del reato contestato.

L’arresto e i provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Alla luce delle prove raccolte e della pericolosità del soggetto, già gravato da precedenti di polizia per reati della stessa natura, l’uomo è stato arrestato e denunciato per pornografia minorile. L’autorità giudiziaria, informata dei fatti, ha disposto per lui gli arresti domiciliari, tenendo conto anche dell’età avanzata, in attesa del giudizio di convalida a Ravenna.

